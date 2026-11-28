Compartilhar Siga GOAL no Google

O brasileiro Estêvão, ponta do Chelsea, continua em grande parte fora dos planos do técnico espanhol Xabi Alonso, o que pode colocá-lo no mercado de transferências.

Publicidade

Segundo o site Fichajes, o Paris Saint-Germain quer contratar Estêvão na próxima janela de transferências de inverno.

De acordo com o jornalista Nicolò Schira, o PSG renovou o interesse em contratar Estêvão durante a janela de transferências de inverno.

Após as lesões de Khvicha Kvaratskhelia e Doué, que podem ficar fora até o fim da atual temporada por causa de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho, o clube parisiense pode recorrer à janela de inverno para contratar um jogador que reforce o setor ofensivo, e Estêvão é um dos principais nomes em discussão.

Depois de começar como titular contra o Leeds United, jogo em que o Chelsea sofreu uma derrota contundente por 4 a 1 em Stamford Bridge, Estêvão, de 19 anos, não jogou nenhum minuto na partida contra o Nottingham Forest.

Publicidade Publicidade

Em meio a uma fase muito ruim, o time do técnico Xabi Alonso sofreu mais uma derrota, o que deixou o treinador em situação delicada, embora relatos indiquem que os dirigentes do Chelsea continuam confiando nele.

Tópicos relacionados

Voltando a Estêvão, seu papel no Chelsea continua muito limitado. Desde o início da atual temporada, o jogador disputou 11 partidas, somando pouco mais de 350 minutos, sem marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência.

Na última Data FIFA com a seleção brasileira, Estêvão teve mais espaço: começou as duas partidas como titular e teve uma atuação de destaque ao marcar um gol e dar duas assistências contra Singapura.

Publicidade

Paris Saint-Germain intensifica as movimentações

Se essa situação não mudar, o brasileiro pode ser um dos principais candidatos a deixar o clube na janela de transferências de inverno.

Publicidade

Apesar de os dirigentes do Chelsea continuarem confiando nele, a pouca minutagem pode levá-lo a pedir para sair, num momento em que há um clube determinado a contratá-lo em janeiro.

Para convencer o Chelsea a liberar Estêvão, o clube interessado terá, antes de tudo, de apresentar uma proposta financeira altíssima.

Publicidade

O contrato do jogador vai até junho de 2033, e o clube londrino estuda até prorrogá-lo por mais uma temporada, com aumento salarial.

Assim, a saída de Estêvão só seria possível se o próprio jogador pedisse para deixar o time e, além disso, chegasse uma proposta excepcional, acima do valor habitual de mercado, o que poderia abrir caminho para a conclusão do negócio, que exigiria um investimento elevado.

Publicidade

O técnico do PSG, Luis Enrique, já declarou que, caso o clube contrate um jogador em janeiro, não buscará um reforço de emergência por apenas seis meses.

Por isso, se o Paris Saint-Germain decidir ir ao mercado para reforçar o elenco, tudo indica que o escolhido será um jogador capaz de permanecer no time depois disso e de brigar por uma vaga entre os titulares, características que Estêvão reúne.