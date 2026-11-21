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O Paris Saint-Germain conquistou sua 12ª vitória consecutiva na temporada ao vencer o Nice por 3 a 2 fora de casa. O time da casa abriu o placar com o atacante argelino Mohamed Amoura aos 8 minutos, antes dos gols de Senny Mayulu, de pênalti, aos 31, após intervenção do VAR, e, apenas um minuto depois, de Desiré Doué, que marcou a virada após assistência do ex-jogador da Inter Achraf Hakimi.

Doué sofreu uma grave lesão no joelho direito, que virou completamente de repente aos 39 minutos, quando ele tentava proteger a bola sozinho, sem qualquer contato com os adversários. Cinco minutos depois, saiu de maca e chorando, sob aplausos das duas torcidas presentes no estádio Allianz Riviera. O atacante espanhol Ferran Torres entrou no lugar do jogador da seleção francesa.

Doué terá de passar por exames, mas há receio de que tenha rompido o ligamento cruzado do joelho, o que o deixaria fora por muito tempo.

É uma notícia ruim para o técnico dos campeões da França e da Europa, Luis Enrique, que já perdeu Khvicha Kvaratskhelia pelo restante da temporada. O jogador da seleção da Geórgia e ex-Napoli rompeu o ligamento cruzado do joelho durante a vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona pela Champions League em 20 de outubro, no Parque dos Príncipes, em Paris.

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Agora, o clube do presidente catari Nasser Al-Khelaifi pode decidir voltar ao mercado em janeiro, depois de contratar no verão passado dois jogadores para a posição de ponta: o francês Maghnes Akliouche, do Monaco, por 50 milhões de euros, e o belga Mika Godts, do Ajax, por 45 milhões de euros. Isso sem contar os 48,5 milhões de euros pagos ao Barcelona pelo espanhol Ferran Torres, que marcou o terceiro gol a cinco minutos dos 90.

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Depois, aos 95 minutos, o tunisiano Ali Abdi fechou o placar em 3 a 2 aproveitando a segunda assistência de Jonathan Clauss.

Com esses três pontos, o Paris Saint-Germain se mantém na liderança, com 26 pontos em 11 rodadas da Ligue 1, cinco à frente do Lille de Davide Ancelotti, que perdeu por 1 a 0 em casa para o Lyon, impulsionado por um gol de Bidstrup.

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Na noite de quarta-feira, o PSG recebe a Roma pela Champions League.

O técnico espanhol Luis Enrique, que já passou pela Roma, confirmou após o jogo em Nice: "A lesão de Doué é grave. Infelizmente, isso faz parte da vida dos jogadores profissionais de alto nível, mas tenho certeza de que ele vai se recuperar da melhor maneira possível e voltará ainda mais forte".