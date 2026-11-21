O Paris Saint-Germain conquista sua 12ª vitória consecutiva nesta temporada ao vencer o Nice por 3 a 2 fora de casa. O adversário abriu o placar aos 8 minutos com o atacante argelino Mohamed Amoura, antes do gol de Senny Mayulu em cobrança de pênalti aos 31 minutos, após intervenção do VAR. Apenas um minuto depois, veio a assistência do ex-jogador da Inter Achraf Hakimi para o gol da virada marcado por Desiré Doué.
Doué sofre uma lesão muito grave no joelho direito, que gira completamente de forma repentina aos 39 minutos, quando ele tenta proteger a bola, sem qualquer contato com adversários. Cinco minutos depois, sai de maca e chorando, sob aplausos das duas torcidas presentes no estádio Allianz Riviera. O atacante espanhol Ferran Torres entra no lugar do jogador da seleção francesa.
Doué terá de passar por exames, mas há suspeita de lesão no ligamento cruzado do joelho, o que pode deixá-lo afastado por muito tempo.
É uma má notícia para o técnico dos campeões da França e da Europa, Luis Enrique, que já perdeu Khvicha Kvaratskhelia pelo restante da temporada. O jogador da seleção da Geórgia e ex-Napoli rompeu o ligamento cruzado do joelho durante a vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona, pela Champions League, no último dia 20 de outubro, no Parque dos Príncipes, em Paris.
Agora, o clube do presidente catari Nasser Al-Khelaifi pode decidir voltar ao mercado em janeiro, depois de contratar, no último verão europeu, dois jogadores para a posição de ponta: o francês Maghnes Akliouche, do Monaco, por 50 milhões de euros, e o belga Mika Godts, do Ajax, por 45 milhões de euros. Isso sem contar os 48,5 milhões de euros pagos ao Barcelona pelo espanhol Ferran Torres, que marca o terceiro gol a cinco minutos dos 90.
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Depois, aos 95 minutos, o tunisiano Ali Abdi fecha o placar em 3 a 2 ao aproveitar a segunda assistência de Jonathan Clauss.
Com esses 3 pontos, o Paris Saint-Germain consolida a liderança com 26 pontos em 11 rodadas da Ligue 1, cinco à frente do Lille de Davide Ancelotti, que joga em casa contra o Lyon nesta noite.
Na noite de quarta-feira, o PSG recebe a Roma pela Champions League.