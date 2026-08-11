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imago-sport-1080865213.jpgPRESSE SPORTS
Hussein Hamdy

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Paris Saint-Germain fecha contratação de destaque vinda do Campeonato Italiano

PSG
Parma
Juventus
Z. Suzuki
Campeonato Italiano
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França
Itália
Japão

Sob os olhos da Juventus

Os dirigentes do Paris Saint-Germain conseguiram fechar uma contratação de destaque vinda do Campeonato Italiano durante a atual janela de transferências do verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede "X": "O Paris Saint-Germain chegou a um acordo com o Parma para a contratação de Zion Suzuki. O negócio está fechado".

E acrescentou: "O goleiro japonês chega pensando no futuro, em uma transferência que tem valor total de 35 milhões de euros".

E concluiu: "O Paris Saint-Germain pensa em emprestar Suzuki para que ele jogue com regularidade, e a Juventus tomará uma decisão em breve como principal candidata a contratá-lo".

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