Paris Saint-Germain confirma chegada de contratação de peso por 50 milhões de euros

O Paris Saint-Germain garantiu a contratação de Maghnes Akliouche. O ponta direita francês chega do Monaco por 50 milhões de euros, como confirmaram os parisienses por meio dos canais oficiais.
Na última quarta-feira, o PSG já havia chegado a um acordo com o Monaco sobre a taxa de transferência do jovem atacante de lado. No domingo, também foi fechado um acordo com o próprio jogador.
Na próxima semana, o exame médico está previsto, e depois Akliouche assinará contrato até meados de 2031 na capital francesa.
Akliouche, que esteve com a França na Copa do Mundo de 2026, é visto em Paris como o substituto de Bradley Barcola. O atacante está atualmente em conversas com o Liverpool sobre uma transferência para a Premier League.
O jogador, dez vezes internacional pela França, disputou 139 partidas com a camisa do Monaco. Nesse período, marcou 23 gols e deu 28 assistências.
O PSG ainda não terminou sua atuação no mercado de transferências. Na noite de sexta-feira, Fabrizio Romano divulgou a notícia de que o clube está próximo de um acordo pessoal com Mika Godts.
Os franceses estão em negociações intensas com o Ajax sobre a taxa de transferência a ser paga. Uma primeira oferta de 40 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, foi prontamente rejeitada pelos amsterdameses.