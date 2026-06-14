Paris fecha as portas aos interessados em seu astro: “intocável”

O Paris Saint-Germain reafirmou sua posição firme em relação ao futuro do seu ala francês Bradley Barcola, considerando o jogador de 22 anos “intocável” no projeto esportivo do técnico Luis Enrique.

Segundo revelou o jornalista Florian Plettenberg, da rede alemã “Sky Sports”, “a decisão interna do clube é clara: Parkola não está à venda no momento e é considerado um jogador intocável no projeto esportivo”.

Ele confirmou que o Paris Saint-Germain “não definiu nenhum valor pelo jogador, apesar do interesse sério de vários clubes ingleses”, enquanto o relatório negou os rumores que ligavam Parkola ao Barcelona.

A situação de Parkola continua a agitar o mercado de transferências, especialmente na Inglaterra, onde Liverpool, Arsenal e Manchester United demonstraram interesse nele nas últimas semanas, chegando a entrar em contato diretamente com seu agente para consultar as condições de uma possível transferência, num momento em que o ala francês sofreu uma redução de seu papel no elenco do Paris Saint-Germain nesta temporada sob o comando de Enrique, a ponto de ter entrado como reserva na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, algo que o jogador não aceitou muito bem

Apesar disso, o clube parisiense continua convencido do potencial de Parkola e de suas capacidades a longo prazo, e acredita firmemente no futuro do ponta, mas as coisas ainda não estão definidas, especialmente com apenas duas semanas para a abertura oficial da janela de transferências, no próximo dia 1º de julho.