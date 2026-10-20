Paris e Barcelona no tabuleiro de xadrez: a armadilha de Enrique ou a saída de Flick? A senha para a mais perigosa das batalhas

Todas as atenções se voltam para o confronto entre Barcelona e Paris Saint-Germain, na noite desta terça-feira, no estádio Parc des Princes, na capital francesa, Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, em um duelo aguardado que coloca os estilos das duas equipes sob um teste tático minucioso.

E o confronto, segundo a leitura de Lobo Carrasco, ex-jogador do Barcelona, no jornal "Mundo Deportivo", não parece decidido apenas pela superioridade individual, mas pelo que cada equipe apresenta em termos de pressão, organização e gestão dos detalhes.

Carrasco acredita que a forma de Luis Enrique de atrair o adversário e depois empurrá-lo a enfrentar a pressão alta será uma das principais chaves do jogo.

O portal da pressão alta

Carrasco considera que o estilo de Luis Enrique começa com a tentativa de atrair o adversário para zonas onde seja possível pressionar, antes de transformar essa atração em uma pressão alta que visa confundir a construção e obrigar o rival a tomar decisões precipitadas.

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E o valor da ideia não reside apenas na pressão, mas em seu momento e na coordenação dos papéis dos jogadores durante sua execução, apontando que o sucesso do plano exige que o Paris Saint-Germain mantenha sua organização depois de empurrar o Barcelona a avançar, e que não deixe os espaços que possam se transformar em uma saída rápida para o adversário.

Por isso, segundo Carrasco, a pressão em sua leitura não é apenas um ímpeto coletivo, mas um sistema que depende da proximidade das linhas e da precisão da movimentação entre elas.

Já o maior perigo, segundo sua análise, surge quando esse plano é executado fora de suas zonas; pois qualquer atraso na pressão ou falha na cobertura pode conceder ao Barcelona espaço para avançar, enquanto o entusiasmo ofensivo pode se transformar em uma exposição difícil de remediar. É daí que Carrasco relaciona a ousadia da ideia com a necessidade de controlá-la.

A batalha do meio-campo

Segundo a leitura de Carrasco, a pressão não será eficaz a menos que seja apoiada por uma organização clara no meio-campo; porque isolar as linhas ou deixar distâncias entre elas concede ao adversário a oportunidade de superar a primeira tentativa.

Ele considera que o equilíbrio entre avançar para pressionar e manter a coesão será um fator decisivo para impedir que a partida se transforme em uma troca aberta de ataques.

A análise estabelece um confronto direto entre Vitinha e Fabián Ruiz de um lado, e Rodri e Pedri do outro.

Carrasco considera que esse confronto não diz respeito apenas à posse, mas à capacidade de determinar o ritmo do jogo, oferecer apoio sob pressão e abrir ou fechar os espaços no momento adequado.

Carrasco concede a João Neves um papel importante nesse equilíbrio, já que relaciona sua influência com sua capacidade de dar suporte à pressão e manter a coesão do meio-campo quando as posições dos jogadores mudam.

E, segundo sua análise, o sucesso desse papel pode ajudar sua equipe a recuperar a bola em zonas avançadas, ou pelo menos limitar a capacidade do Barcelona de sair de forma organizada.

Papéis que vão além da finalização

Carrasco considera que os papéis de Dembélé, Doué e Kvaratskhelia estarão ligados à capacidade deles de aproveitar os espaços que a pressão cria, e não apenas de esperar a bola nas zonas ofensivas; pois suas movimentações podem puxar os defensores de suas posições, ou dar à equipe uma opção adicional quando o adversário fecha a profundidade.

Carrasco trata Dembélé, Doué e Kvaratskhelia como elementos capazes de mudar a forma do ataque por meio da movimentação constante e da alteração dos ângulos do jogo, mas a eficácia desses papéis, em sua opinião, permanecerá ligada à capacidade do meio-campo de fazer a bola chegar a eles sem que a equipe perca o equilíbrio na transição.

Já Ferran Torres, Carrasco o coloca entre os elementos que podem se beneficiar do caos resultante da pressão ou dos espaços que surgem atrás das linhas, e considera que sua importância não se mede apenas pela finalização do ataque, mas pelo grau de harmonia de suas movimentações com o restante dos elementos e por sua capacidade de manter a defesa adversária em estado de tensão.

Depois do apito final

Carrasco não separa o aspecto tático do fator psicológico, já que considera que o resultado do confronto pode influenciar a confiança das duas equipes na forma que escolheram para conduzir o jogo.

O sucesso na pressão ou na saída dela pode dar ao seu autor um impulso adicional, enquanto um fracasso precoce pode multiplicar as dúvidas sobre a capacidade da equipe de se manter fiel ao seu plano.

E, segundo sua análise, o Barcelona pode se beneficiar psicologicamente se conseguir superar a pressão alta e manter a calma, ao passo que o Paris Saint-Germain pode encontrar na execução bem-sucedida de sua ideia uma confirmação da validade da atração e da organização, mesmo sob a pressão de jogar fora de casa. Carrasco não apresenta nenhuma das duas possibilidades como uma verdade prévia, mas as relaciona com aquilo que os detalhes da partida irão impor.

E, na conclusão de sua leitura, Carrasco coloca o confronto no âmbito de um teste dos pequenos detalhes: o momento da pressão, a solidez da organização, a gestão do duelo no meio-campo e o aproveitamento dos papéis dos elementos ofensivos.

Sob essa perspectiva, o resultado pode não determinar a identidade da melhor equipe no papel, mas pode deixar uma marca clara na confiança de Barcelona e Paris Saint-Germain em relação às soluções que cada um possui.

Carrasco encerrou sua análise ressaltando que o confronto representa um grande teste para as estrelas das duas equipes, e à frente delas Cubarsí, Pedri, Raphinha e Lamine Yamal, em uma noite que exige uma presença forte e capacidade de assumir a responsabilidade.

Ele também descreveu o Paris Saint-Germain como um sistema ofensivo feroz que Luis Enrique conseguiu construir mantendo as capacidades individuais de suas estrelas, considerando que o jogo pode representar um ensaio para uma possível final entre as duas equipes.