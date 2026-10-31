Sven Mijnans foi um dos grandes destaques do PSV na noite de sábado, na goleada por 7 a 0 sobre o Willem II. O meio-campista marcou um golaço, deu uma assistência e falou à câmera da ESPN após a partida, satisfeito com a atuação. "Quando você vence por 7 a 0, marca um gol e dá assistências, se sente bem", disse Mijnans.

Para Mijnans, o desempenho coletivo do PSV foi o principal motivo de satisfação, especialmente porque os sete gols foram marcados por jogadores diferentes. "Achei também que os jogadores que entraram contribuíram e trouxeram ainda mais energia", afirmou. "O que todos nós estamos fazendo nas últimas semanas se traduziu em gols hoje, e isso é muito bom."

Mijnans marcou um dos gols mais bonitos da noite ao finalizar de primeira um cruzamento de Sergiño Dest. A bola bateu na parte de baixo do travessão e entrou. "Vi um jogador subir, mas, em determinado momento, percebi que ele não saltaria mais", recordou. "Então pensei: posso chutar. E a bola entrou muito bem."

Segundo Mijnans, a finalização exigiu bastante técnica, porque a bola não chegou em uma posição ideal para ele. "A bola veio um pouco pelo meio, então tive de bater com a parte de dentro do pé para colocá-la no canto oposto", explicou o meio-campista. "Parece muito fácil, mas ela entrou perfeitamente."

O PSV pode aproveitar a confiança para o duelo de quarta-feira contra o Club Brugge, pela Liga dos Campeões. "Somos um time, uma família, e conseguimos mais uma bela atuação juntos", disse Mijnans, que quer repetir o desempenho contra o FC Porto, na vitória por 1 a 0. "Queremos fazer no próximo jogo o que fizemos lá, mas não será fácil, porque o Brugge tem um time muito bom neste ano."

Mijnans também está ansioso por sua primeira oportunidade como titular em uma partida da Liga dos Campeões em casa, embora esteja especialmente satisfeito com sua evolução no PSV. "Ainda não comecei como titular em um jogo em casa pela Liga dos Campeões, mas ouvi de outros jogadores que há algo a mais nisso e que é muito especial", afirmou o meio-campista. "Já faz algumas semanas, talvez até dois meses, que percebo que estou me sentindo muito bem e que encontrei meu lugar no PSV."

Essa sensação não existia desde o início, reconheceu Mijnans. Após a transferência no verão, ele precisou de tempo para se adaptar, também por causa da mudança de casa e da vida em família com seu filho pequeno. "No começo, as coisas foram um pouco mais difíceis, e talvez eu também precisasse encontrar mais o meu lugar", contou. Ele admitiu que teve boas conversas sobre o assunto. "Parece um pouco bobo, mas talvez eu tenha subestimado isso inicialmente. Agora está tudo sob controle e há estabilidade."