Sven Mijnans foi um dos grandes destaques do PSV na noite de sábado, na goleada por 7 a 0 sobre o Willem II. O meio-campista marcou um golaço, deu uma assistência e apareceu diante das câmeras da ESPN após a partida, satisfeito. "Quando você vence por 7 a 0, marca um gol e dá assistências, se sente bem", disse Mijnans.

Para Mijnans, o desempenho coletivo do PSV foi o principal motivo de satisfação, ainda mais porque os sete gols foram marcados por jogadores diferentes. "Achei também que os jogadores que entraram contribuíram e realmente trouxeram mais energia", contou. "O que todos nós temos feito nas últimas semanas se traduziu em gols hoje, e isso é ótimo."

O próprio Mijnans marcou um dos gols mais bonitos da noite ao finalizar de primeira um cruzamento de Sergiño Dest, mandando a bola para a rede após bater na parte de baixo do travessão. "Vi um jogador subir, mas, em certo momento, percebi que ele não ia mais pular", relembrou. "Então pensei: posso chutar. E a bola entrou muito bem."

Segundo Mijnans, a finalização exigiu bastante técnica, porque a bola não chegou na posição ideal para o chute. "A bola veio um pouco no meio, então tive que usar a parte interna do pé para colocá-la no canto oposto", explicou o meio-campista. "Parece muito fácil, mas ela entrou perfeitamente."

O PSV poderá aproveitar essa confiança no duelo de quarta-feira com o Club Brugge, pela Liga dos Campeões. "Somos um time, uma família, e fizemos outra grande partida juntos", disse Mijnans, que quer repetir o desempenho contra o FC Porto, na vitória por 0 a 1. "Queremos fazer na próxima partida o que fizemos lá, mas não será fácil, porque o Brugge tem um time muito bom este ano."

Mijnans também está ansioso por sua primeira oportunidade como titular em um jogo em casa pela Liga dos Campeões, embora esteja, acima de tudo, satisfeito com sua evolução no PSV. "Ainda não comecei como titular em um jogo em casa pela Liga dos Campeões, mas ouvi de outros jogadores que há algo a mais nisso e que é muito especial", disse o meio-campista. "Há algumas semanas, talvez até dois meses, venho percebendo que me sinto muito bem e que encontrei meu lugar no PSV."

Essa sensação não existia desde o início, reconheceu Mijnans. Depois de sua transferência no verão, ele precisou de tempo para se adaptar, também por causa da mudança de casa e da rotina familiar com seu filho pequeno. "No começo, as coisas foram um pouco mais difíceis e talvez eu também precisasse encontrar meu espaço", contou. Ele admitiu que teve boas conversas sobre o assunto. "Pode soar meio bobo, mas talvez eu tenha subestimado um pouco tudo isso no início. Agora está tudo sob controle e há estabilidade."