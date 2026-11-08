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Hussein Hamdy
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Paralisação repentina confunde a partida da Supercopa da África

Mamelodi Sundowns FC x USM Alger
Mamelodi Sundowns FC
USM Alger
CAF Super Cup
África do Sul
Argélia

A partida será concluída?

A partida entre o USM Alger, da Argélia, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, pela final da Supercopa Africana, foi interrompida após o fim do primeiro tempo.

Isso ocorreu por causa da chuva no estádio Loftus Versfeld, em Pretória, o que provocou o atraso no início do segundo tempo.

O USM Alger havia encerrado a primeira etapa em vantagem pelo placar de 2 a 1, em um confronto que teve emoção logo cedo entre as duas equipes.

Zakaria Draoui abriu o placar para o time argelino aos quatro minutos, antes de o Sundowns igualar por meio de Tebogo Mokoena, e então Saadi Radouani devolveu a vantagem ao USM Alger.

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A chuva forçou a paralisação do jogo após o intervalo, em meio à dificuldade de reiniciar a partida antes de confirmar as condições do gramado e a segurança dos jogadores.

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