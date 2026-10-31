O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, decidiu recorrer a 5 jogadores da equipe sub-21 que disputa a competição do Campeonato Joel de Elite, em sua próxima viagem asiática.

O Al-Nassr visita o Pakhtakor, do Uzbequistão, depois de amanhã, segunda-feira, na quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Postecoglou havia decidido deixar de fora da viagem, que partiu para a capital uzbeque, Tashkent, neste sábado, alguns elementos importantes, para dar-lhes descanso, sendo eles o português Cristiano Ronaldo e os franceses Kingsley Coman e Mohamed Simakan.

Para compensar essas ausências, o treinador australiano decidiu dar oportunidade a alguns elementos da equipe sub-21, com destaque para Abdulrahman Sufyani, Rakan Al-Ghamdi, Awad Aman, além dos goleiros Abdulhadi Alwan e Abdulrahman Al-Otaibi.

O treinador do Al-Nassr deseja conquistar uma vitória que melhore a situação da equipe no Grupo Oeste, já que ocupa a nona posição com 3 pontos, de uma vitória e uma derrota, restando-lhe ainda uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

A decisão de Postecoglou vem apesar de a equipe sub-21 disputar uma partida importante no Campeonato Joel de Elite, quando visita o Al-Khaleej, amanhã, domingo, na nona rodada da competição.

Os jovens do Al-Nassr ocupam a décima primeira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita Sub-21, com 10 pontos, de 3 vitórias, um empate e duas derrotas, restando à equipe duas partidas adiadas.