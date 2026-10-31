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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Para substituir Cristiano Ronaldo na Ásia: Postecoglou recorre a 5 talentos da J-League de elite

C. Ronaldo
A. Postecoglou
Pakhtakor Tashkent x Al-Nassr
Pakhtakor Tashkent
Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
Al Khaleej U21 x Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Jawwy Elite League U-21
Portugal
Austrália
Uzbequistão
Arábia Saudita

Será que o "Mundialista" consegue vencer?

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, decidiu recorrer a 5 jogadores da equipe sub-21 que disputa a competição do Campeonato Joel de Elite, em sua próxima viagem asiática.

O Al-Nassr visita o Pakhtakor, do Uzbequistão, depois de amanhã, segunda-feira, na quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Postecoglou havia decidido deixar de fora da viagem, que partiu para a capital uzbeque, Tashkent, neste sábado, alguns elementos importantes, para dar-lhes descanso, sendo eles o português Cristiano Ronaldo e os franceses Kingsley Coman e Mohamed Simakan.

Para compensar essas ausências, o treinador australiano decidiu dar oportunidade a alguns elementos da equipe sub-21, com destaque para Abdulrahman Sufyani, Rakan Al-Ghamdi, Awad Aman, além dos goleiros Abdulhadi Alwan e Abdulrahman Al-Otaibi.

Próximas partidas
Al Khaleej U21

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01 de nov. de 2026

Al Nassr U21

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02 de nov. de 2026

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O treinador do Al-Nassr deseja conquistar uma vitória que melhore a situação da equipe no Grupo Oeste, já que ocupa a nona posição com 3 pontos, de uma vitória e uma derrota, restando-lhe ainda uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

A decisão de Postecoglou vem apesar de a equipe sub-21 disputar uma partida importante no Campeonato Joel de Elite, quando visita o Al-Khaleej, amanhã, domingo, na nona rodada da competição.

Os jovens do Al-Nassr ocupam a décima primeira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita Sub-21, com 10 pontos, de 3 vitórias, um empate e duas derrotas, restando à equipe duas partidas adiadas.

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