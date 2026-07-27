O Al-Hilal, da Arábia Saudita, sofreu um novo revés no mercado de transferências de verão, depois de fracassar na tentativa de convencer o francês Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, a mudar-se para a Roshn League durante o mercato em curso.

De acordo com o jornalista de confiança Sacha Tavolieri, Dembélé recusou a proposta apresentada pelo Al-Hilal e informou os responsáveis do clube saudita do seu desejo de continuar no Paris Saint-Germain e de não pensar em sair no período atual.

Tavolieri acrescentou que a estrela francesa está atualmente focada em renovar o seu contrato com o campeão de França, sendo esperado que assine um novo vínculo com o clube parisiense no próximo período.

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Dembélé pretende permanecer no gigante parisiense para escrever mais história e conquistar diversos títulos individuais e coletivos.

O Al-Hilal tinha Dembélé no topo das suas prioridades para reforçar a posição de extremo, a pedido do treinador italiano Simone Inzaghi, que procura acrescentar um jogador de classe mundial antes do arranque da nova temporada.

Após o fracasso do negócio por Dembélé, é esperado que o Al-Hilal continue à procura de opções alternativas, tendo à cabeça o senegalês Iliman Ndiaye, jogador do Everton, além de outros nomes em cima da mesa da direção.

O Al-Hilal mantém a sua atividade intensa no mercado de transferências, depois de ter conseguido contratar o holandês Kryscensio Summerville, mas o dossiê do reforço do setor ofensivo continua em aberto, perante a insistência da direção em fechar um novo negócio ofensivo antes do encerramento do mercato.