Para confundir os Faraós... Mudança decisiva no ataque da Argentina contra o Egito

Parece que o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, está prestes a fazer uma mudança importante na escalação dos “dançarinos do tango” antes do aguardado confronto contra a seleção do Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, escalando o atacante Julián Álvarez como titular no lugar de Lautaro Martínez.

O jornal argentino “Olé” revelou que os indícios dentro do campo de treinamento da seleção apontam para a escalação de Álvarez como titular contra o Egito, depois que ele soube aproveitar os minutos que teve durante o torneio e apresentou um desempenho notável na última partida contra Cabo Verde, aproximando-se de recuperar seu lugar na escalação titular.

O jornal explicou que o fator mais importante a favor de Álvarez é sua grande capacidade de pressionar os adversários, uma qualidade que Scaloni considera que pode ser decisiva contra a seleção egípcia.

Embora Lautaro Martínez tenha sido titular nas quatro partidas anteriores, marcado um gol contra a Jordânia e criado uma chance clara para Lionel Messi contra Cabo Verde, a comparação estatística dá vantagem a Álvarez, apelidado de “Aranha”, em termos de intensidade da pressão durante os minutos em que esteve em campo.

De acordo com o relatório, Lautaro realizou 76 ações de pressão em 335 minutos, enquanto Álvarez realizou 40 ações de pressão em apenas 126 minutos, a uma média de 28,6 ações de pressão a cada 90 minutos, contra apenas 20,4 de Lautaro.

O jornal destacou que esses números refletem uma diferença clara entre os atacantes; Lautaro se destaca pela continuidade, enquanto Álvarez se destaca pela intensidade e pela alta pressão, arma à qual Scaloni pode recorrer para confundir a defesa da seleção egípcia desde os primeiros minutos.

O relatório indicou que Álvarez recuperou totalmente sua forma física, após se recuperar da lesão no tornozelo sofrida durante sua participação pelo Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, o que afetou seu desempenho antes do início da Copa do Mundo.

Embora não tenha marcado contra Cabo Verde, a comissão técnica ficou com uma impressão positiva de seu desempenho, especialmente no aspecto físico e em seu papel na pressão, nos movimentos contínuos e na criação de espaços para os companheiros.

O jornal “Olé” acrescentou que Scaloni se concentra, acima de tudo, em alcançar o equilíbrio dentro da equipe, especialmente reduzindo a carga física exigida de Lionel Messi, a fim de preservar sua energia no terço ofensivo e nos momentos decisivos.

O jornal considera que a presença de Álvarez proporciona essa equilíbrio à seleção argentina, graças à sua movimentação constante e à sua capacidade de pressionar os zagueiros e goleiros, mesmo que não possua a mesma força física de Lautaro.

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