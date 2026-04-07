Para a Liga Juvenil... Quais times foram promovidos para a Liga Elite?

Foi completada a lista dos clubes que subiram para a Liga Jovem de Elite (Liga Saudita Sub-21) na próxima temporada 2026-2027, para substituir os clubes que foram rebaixados, com destaque para o Al-Shabab.
Quatro clubes foram rebaixados da Liga Jovem de Elite durante a atual temporada 2025-2026, após ocuparem as quatro últimas posições na tabela de classificação: Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukairiya e o Al-Shabab.
Por outro lado, quatro clubes foram promovidos para a Liga Saudita Sub-21, sendo os clubes que se classificaram para as semifinais do Campeonato Saudita Sub-21 da Primeira Divisão, sendo o último deles o Al-Tadamon.
O Al-Tadhamon se classificou para as semifinais nesta terça-feira, após vencer o Al-Rawda nos pênaltis, depois que cada time venceu o outro por 2 a 0 nas partidas de ida e volta das quartas de final.
Com isso, o Al-Tadamon se tornou o último time a se classificar para a Liga Joi da Elite, depois de ter sido precedido pelos clubes Al-Faisaly, Al-Watan e Al-Ansar.
O Al-Faisaly passou pelo Al-Nahda, o Al-Watan após a vitória sobre o Mahayel nos pênaltis, e o Al-Ansar pelo Al-Ta'i.
Vale lembrar que os clubes Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Taawoun se classificaram diretamente para as quartas de final da Liga Jovem de Elite nesta temporada, após ocuparem as quatro primeiras posições na tabela de classificação.
Por outro lado, oito equipes se enfrentam em quatro partidas na repescagem para as quartas de final do Campeonato Saudita Sub-21: Al-Fayha x Al-Qadisiyah, Al-Wehda x Al-Fateh, Neom x Al-Ittihad e Al-Hazm x Al-Akhdoud.
