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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

Para a Liga dos Campeões, Bayern de Munique reage à má sorte com lesões

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique

Contra o Atlético de Madrid, o Bayern de Munique terá de jogar sem alguns titulares lesionados. Por precaução, o clube toma medidas.

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Como mostra a lista oficial de inscritos da UEFA, o maior campeão da Alemanha incluiu três novos jogadores em seu elenco para a Champions League pela lista B antes do duelo contra os Rojiblancos, na terça-feira à noite (às 20h45).

São três talentos da base: Jannis Bärtl, Erblin Osmani e Noah Codjo-Evora. Nenhum deles havia integrado o elenco do Bayern para uma partida da Champions nesta temporada, mas, a partir de agora, os três podem, em tese, ser relacionados a qualquer momento.

A lista de inscritos da UEFA, porém, não deve ser confundida com a relação de jogadores para uma partida. Estar inscrito no elenco oficial da Champions apenas permite que os jogadores sejam convocados para jogos da competição caso o treinador decida fazê-lo. Bärtl, Osmani e Codjo-Evora foram incluídos na lista devido aos graves problemas com lesões que o Bayern enfrenta atualmente.

Contra o Atlético de Madrid, o Bayern terá de abrir mão de vários titulares. Jamal Musiala (ruptura de fibras musculares), Luiz Diaz (ruptura de um feixe muscular), Serge Gnabry (lesão muscular), Ismael Saibari (ruptura do ligamento da sindesmose) e Bara Ndiaye (cirurgia de apendicite) estão todos indisponíveis.

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03 de nov. de 2026

FCB

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Manuel Neuer (lesão no pé) participou na segunda-feira de seu primeiro treino com a equipe antes da viagem e foi a Madri, mas ainda não se sabe se entrará em campo. Michael Olise, que havia sido substituído por precaução no sábado, no jogo de destaque da Bundesliga contra o adversário, também faz parte do elenco.

Os dois estão "disponíveis" contra o Atlético, disse o técnico interino Aaron Danks na noite de segunda-feira, em Madri: "Só precisamos ver se têm condições de começar jogando ou se entrarão durante a partida". Sobre Olise, o diretor esportivo Max Eberl havia ressaltado que era "positivo que ele esteja conosco, porque é um jogador extraordinário, que sempre nos faz bem": "Mas também vamos evitar o risco de que a lesão se torne mais prolongada."

Os talentos da base vão entrar em campo contra o Atlético de Madrid?

Para a partida contra o Atlético, nenhum dos três jovens entrou na relação final. Já Tim Binder, incluído por meio da lista B, na qual também estão Bärtl, Osmani e Codjo-Evora, aparece surpreendentemente entre os relacionados para o jogo.

Após três jogos na Champions, o Bayern segue invicto, mas já deixou escapar pontos duas vezes, nos empates contra o Arsenal e o Viking FK. Com cinco pontos no momento, ocupa a 14ª posição na tabela.

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