O Trabzonspor anunciou a realização da cerimônia de apresentação de seu novo astro, Mohamed Salah, na noite de amanhã, quinta-feira, no estádio "Papara Park", horas depois da chegada do jogador à Turquia e da conclusão dos trâmites de sua transferência para o elenco da equipe.

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que a cerimônia de apresentação será realizada às 19h30 no horário local, convidando sua torcida a comparecer vestindo as camisas da nova temporada, a fim de "fazer história e dar o primeiro passo em uma jornada inesquecível" ao lado do capitão da seleção egípcia.

O anúncio veio depois que Salah passou pelos exames médicos no hospital "Acibadem Maslak", parceiro médico do clube, como preparação para a conclusão oficial dos trâmites de sua transferência.

O Trabzonspor havia pedido à sua torcida, anteriormente, que evitasse o uso de carros particulares ao se dirigir ao aeroporto de Trabzon para receber o jogador hoje, a fim de evitar congestionamentos, e também convocou os torcedores a não acenderem grandes quantidades de sinalizadores, em prol da segurança pública e para evitar qualquer impacto sobre o tráfego aéreo.

O clube turco anunciou, na quarta-feira, a contratação oficial de Mohamed Salah em uma transferência gratuita, após o fim de sua trajetória com o Liverpool com o término de seu contrato com o clube inglês.

De acordo com diversos relatos da imprensa turca, Salah assinou um contrato de dois anos com o Trabzonspor, por um salário anual de 17 milhões de euros, além de uma série de incentivos e benefícios adicionais.

O astro egípcio inicia uma nova etapa em sua carreira futebolística após uma jornada excepcional que durou nove anos com o Liverpool, ao longo da qual conquistou diversos títulos nacionais, continentais e mundiais, além de alcançar uma série de conquistas e números individuais que o tornaram um dos jogadores mais destacados da história do clube e da Premier League inglesa.