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Da Juventus ao Troyes, passando por experiências nas divisões inferiores e na Espanha. Paolo Gozzi Iweru construiu sua trajetória em realidades muito diferentes do futebol depois de passar por todas as categorias de base da Juventus. Hoje, tenta se firmar na Ligue 1, onde suas características técnicas e físicas podem levá-lo a alcançar um alto nível.

Zagueiro canhoto nascido em 2001, italiano por parte de pai e nigeriano por parte de mãe, passou por todas as categorias de base da seleção italiana e estreou na Serie A pela Juventus antes de conhecer de fato o futebol profissional em Fuenlabrada, Genoa, Pescara e Red Star. Mas foi a transferência para o Troyes, no verão de 2024, que lhe deu a chance de tentar dar uma guinada na carreira.



Em entrevista ao Calciomercato e ao Goal, graças à oportunidade concedida pelo Departamento Internacional da Ligue de Football Professionnel, o zagueiro italiano falou sobre sua trajetória e destacou as grandes diferenças entre o futebol francês e o italiano.

Vamos começar pela França. Você chegou ao Troyes e ajudou o clube a voltar à Ligue 1. Como foram esses dois anos na França e quanto essa experiência ajudou você a crescer dentro e fora de campo?

"Fui bem recebido. A maneira de lidar com os jovens é um pouco diferente da italiana, e o futebol é um pouco mais difícil em alguns aspectos. Há muita integração aqui, o país tem índices muito altos de diversidade étnica, então minha integração ao grupo também aconteceu naturalmente. Além disso, falo francês e já morei por um período na França, o que me ajudou. Estou feliz por estar aqui."

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Que ambiente você encontrou no Troyes? Como é o clube? O que mais chamou sua atenção na instituição, no vestiário e na maneira de viver o futebol na França?

"O ambiente é positivo. Quando cheguei, o time vinha de uma temporada ruim e corria o risco de cair para a terceira divisão francesa. O clube passava por um momento difícil, mas conseguimos nos recuperar muito bem e construir uma trajetória importante, que nos levou de volta à Ligue 1. Aqui, o futebol não é vivido como na Itália: as pessoas vão menos ao estádio e não têm uma ligação tão forte com ele, mas podemos fazer um bom trabalho."

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Agora você tem a oportunidade de disputar a Ligue 1, um campeonato que certamente oferece intensidade e exigência física diferentes das encontradas na Itália... Algum atacante ou time impressionou você em particular?

"Na França, certamente há mais exigência física, mas também muita técnica e talvez menos preocupação tática do que na Itália. Há mais espaços, e você precisa estar pronto para jogar pelo campo todo. Na Itália, por outro lado, o zagueiro é mais protegido, defende em linha e não individualmente. Até agora, na Ligue 1, eu queria enfrentar jogadores como Kvaratskhelia, mas não surgiu a oportunidade. E também Doué, Dembélé... todos são muito bons. Aqui no vestiário, porém, todos falamos muito bem do Balogun, do Monaco: é um atacante forte, rápido, sempre perigoso. É um dos mais difíceis de enfrentar."

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Se você tivesse que se descrever, que tipo de zagueiro é? Sente-se mais à vontade como zagueiro em uma defesa com quatro ou em uma linha de três?

"Na verdade, às vezes também joguei como lateral e posso atuar nessa posição, mas minha posição natural é a de zagueiro em uma defesa com quatro. Também joguei em uma linha de três e gosto: acho que consigo atuar bem nos dois sistemas. Sou um zagueiro canhoto, gosto de iniciar as jogadas e buscar bolas em profundidade. Provavelmente ainda preciso melhorar no jogo aéreo, mas estou trabalhando nisso aqui e sinto que evoluí nesse aspecto. A formação italiana certamente me ajudou muito taticamente: sei como devo me movimentar e entendo a importância do posicionamento corporal e dos movimentos mais do que outros jogadores que cresceram aqui, já que, na França, esse aspecto é trabalhado menos e de maneira um pouco diferente."

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O trabalho nos treinos é tão diferente entre Itália e França?

"De modo geral, percebi uma diferença no trabalho diário entre Itália e França. Na Itália, quando os times chegam a um nível alto, passam a trabalhar muito o coletivo e menos o individual. Aqui na França, por outro lado, há mais ênfase na evolução individual do jogador. Também por isso estou evoluindo muito em alguns aspectos, como a capacidade de marcar e de lidar com as situações defensivas."

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Existe algum zagueiro em quem você se inspirou muito na carreira ou de quem gosta de assistir aos jogos hoje?

"Quando eu estava na Juventus, gostava muito do Giorgio Chiellini. Pela maneira como defendia, tanto na marcação individual quanto no trabalho da linha defensiva, ele era o melhor de todos. Entre os zagueiros atuais, gosto do Upamecano, sobretudo pela capacidade de iniciar as jogadas e jogar bem com a bola."

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Você mencionou a Juventus, clube em cujas categorias de base cresceu. Chegou a Turim muito jovem. Pode contar sobre aquele período, aquela escolha e como isso mudou sua vida?

"Devo tudo à Juventus. Eles me ajudaram a crescer, eu diria, dos 10 aos 21 anos, ensinando-me primeiro a ser jogador de futebol e depois a ser homem. Frequentei a escola lá, estudei lá: foi uma parte fundamental da minha vida. Minha chegada à Juventus foi bem simples. Disputei uma partida contra eles, jogava em outro clube pequeno de Turim e fui bem. Na semana seguinte, me ligaram, fiz um teste e então me contrataram."

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Você também estreou pelo time principal na Serie A. Pode contar como foi aquela emoção?

"Sim, contra a Spal. No dia anterior, eu tinha treinado com o time principal, fiz um bom treino e, naquele momento, a Juventus já tinha praticamente conquistado o campeonato. Allegri era o técnico, e o time precisava se concentrar para o jogo contra o Ajax, que era importante pela Champions League. Então fui convocado. Eu já estava muito surpreso porque realmente não achava que poderia jogar. Aí, três horas antes da partida, Allegri me chamou à sala dele e disse: 'Vou colocar você para jogar desde o início. Está preparado?' Claro que respondi que sim, que estava preparado, e depois o resto aconteceu naturalmente. Com certeza não esperava por aquilo. Foram as horas mais longas da minha vida, com muita ansiedade. Mas, no fim, disse a mim mesmo: 'Esta é a oportunidade da minha vida', e entrei em campo confiante. Individualmente, fui bem, fiquei contente com minha atuação, embora tenhamos perdido. No geral, foi uma experiência maravilhosa."

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Você também passou pela Juventus Sub-23. Olhando para trás, acha que essa é a etapa certa para os jovens saírem do Primavera e chegarem ao futebol profissional?

"Quando penso naquele ano, individualmente, talvez eu ainda não estivesse pronto para o futebol profissional naquele momento, e o Sub-23 foi útil para mim. Hoje, porém, olhando também para o que acontece na França, percebo que aqui, aos 17 anos, você já pode chegar ao time principal sem pensar muito nisso. Com o passar dos anos, entendi o quanto o Sub-23 me ajudou a conhecer o futebol profissional, mas, de modo geral, talvez seja melhor aprender a lidar com esse futebol, mesmo enfrentando dificuldades em um empréstimo imediato para um clube da Serie B ou da Serie A e chegando lá sem estar preparado."

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Depois da Juventus, você viveu experiências diferentes, passando por Fuenlabrada, Pescara e Red Star antes de chegar ao Troyes. Se pudesse voltar no tempo, faria todas essas escolhas novamente? Qual dessas experiências foi a mais importante para seu crescimento e por quê?

"A mais importante foi a da Espanha. Eu vinha do Sub-23 e ainda não tinha disputado muitos jogos de verdade. Na Espanha, entendi como é a realidade do futebol profissional. Na Juventus, tínhamos tudo, enquanto no Fuenlabrada não havia a mesma estrutura nem o mesmo conforto. O impacto foi grande. Lá encontrei pessoas que jogavam a própria vida no futebol. Você é jogador, mas ainda não é um craque: precisa conquistar tudo. Na Juventus, diziam que éramos sortudos porque estávamos acostumados a viver sempre no mais alto nível. Na Espanha, entendi o significado daquelas palavras."

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E como está sendo sua temporada no Troyes? No ano passado, você sofreu uma lesão grave. Quais são seus objetivos pessoais e os do time?

"Sim, no ano passado comecei a temporada jogando as primeiras 15 partidas, mas depois fiquei afastado por causa de uma fratura no pé. Tive alguns outros probleminhas, o que acontece quando se volta desse tipo de lesão, mas agora estou bem fisicamente. Meu objetivo pessoal é me firmar no Troyes: tenho uma ótima oportunidade e quero aproveitá-la. O objetivo do time é garantir a permanência sem precisar disputar os playoffs. Depois, se houver a possibilidade, vamos tentar sonhar com algo mais."

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Você vestiu a camisa da Itália nas categorias de base, do Sub-17 ao Sub-19, e chegou à final da Eurocopa Sub-17. Ainda alimenta o sonho de chegar um dia à seleção principal? Mancini ou alguém da comissão técnica dele entrou em contato com você nos últimos meses? E, se a convocação da Nigéria vier antes da italiana, você já pensou no que fazer?

"Meu objetivo, antes de tudo, é conquistar um lugar importante aqui no Troyes para merecer uma convocação à seleção. Acho que tenho condições de conseguir isso. Quanto à escolha, sempre disse a mim mesmo que estarei à disposição da primeira seleção que depositar plena confiança em mim. Minha mãe é nigeriana e íamos com frequência à Nigéria quando eu era pequeno, então também tenho uma ligação com aquele país, mas hoje devo tudo à Itália. Até minha mãe acabou se tornando italiana. Então, se eu conseguir ir bem aqui no Troyes, por que não? Quero chegar ao ponto de disputar essa oportunidade e estou convencido de que em breve poderei entrar no radar da Itália."