Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Paola Egonu se torna a maior pontuadora da história da Serie A1 do vôlei feminino, superando o recorde da romena Carmen Turlea: de 6.088 a 6.101 pontos marcados na carreira.

Mas seus 33 pontos não foram suficientes para evitar a derrota em casa por 3 sets a 1 para o Conegliano, líder da tabela com 3 pontos de vantagem sobre o Vero Volley Milano, equipe de Egonu.

A jogadora da seleção italiana, que completa 28 anos no próximo dia 8 de dezembro, declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Em quem me inspiro para exercer o papel de capitã? Tentei aprender um pouco com cada uma das capitãs que tive, como Francesca, Gabi e Monica De Gennaro".

"Também conversei com Lautaro Martinez — acrescenta Egonu, torcedora da Inter — e fiquei impressionada com sua dedicação ao trabalho. Mas depois entendi que precisava encontrar meu próprio jeito de exercer a função, sem deixar de ser quem sou. Sei que nunca poderei ser como elas, mas espero que meu jeito de ser capitã ajude tanto quanto o delas".