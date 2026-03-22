Pânico na rodovia: ônibus com torcedores do Manchester City pega fogo

Um incidente desagradável aconteceu com alguns torcedores do Manchester City durante a viagem para o estádio de Wembley, a fim de assistir à grande final da Carabao Cup contra o Arsenal. Um ônibus com torcedores do time pegou fogo na altura do trevo 3, na região de West Midlands: o veículo ficou totalmente envolto em chamas altíssimas, mas, felizmente, não houve feridos entre os passageiros, que foram colocados em segurança, apesar dos relatos nas redes sociais que falavam de cenas de pânico.





EM CHAMAS - O acidente provocou o fechamento da pista sul, causando caos total no trânsito poucas horas antes da final da Carabao Cup entre o City e o Arsenal. Enormes colunas de fumaça se elevaram do ônibus em chamas enquanto espectadores atônitos assistiam à cena: conforme relata o The Sun, os torcedores a bordo do veículo foram evacuados antes que os bombeiros começassem a apagar o incêndio e, em seguida, continuaram sua viagem para Wembley em outros meios de transporte.