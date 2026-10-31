Todas as atenções se voltam para o estádio Stamford Bridge, palco de um confronto aguardado e empolgante entre Chelsea e Manchester United, neste sábado, pela nona rodada da Premier League.
As escolhas do Chelsea trouxeram algumas mudanças chamativas, já que Marco Palestra faz sua primeira aparição como titular na Premier League com a camisa do Chelsea, enquanto Romeo Lavia atua no meio-campo para suprir a ausência de Jordan Henderson.
Cole Palmer também retorna à equipe titular após o fim de seu período de suspensão, enquanto João Pedro desfalca o time por causa de lesão.
Do outro lado, o Manchester United decidiu apostar em Leny Yoro na posição de lateral-direito, enquanto o time recupera seu capitão Bruno Fernandes na escalação inicial, depois de ele ter ficado apenas no banco de reservas na última rodada.
A escalação do Chelsea diante do Manchester United ficou assim:
- Goleiro: Mike Penders.
- Defesa: Josh Acheampong, Levi Colwill, Wesley Fofana.
- Meio-campo: Pedro Neto, Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Marco Palestra.
- Ataque: Cole Palmer, Morgan Rogers, Estêvão.
Já a escalação do Manchester United ficou da seguinte forma:
- Goleiro: Senne Lammens.
- Defesa: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Leny Yoro.
- Meio-campo: Bruno Fernandes, André Santos, Carlos Baleba.
- Ataque: Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha.
O Chelsea entra em campo ocupando a quinta posição na tabela de classificação da Premier League, com 13 pontos, enquanto o Manchester United vive uma situação mais difícil, após cair para a décima sexta posição com 7 pontos, o que confere ao confronto uma importância redobrada para ambos os times.