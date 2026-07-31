Palmer alerta reforço do Chelsea: você será alvo de responsabilização legal

Cole Palmer, estrela do Chelsea, dirigiu um aviso bem-humorado ao seu novo companheiro de equipe, Morgan Rogers, garantindo que enviaria oficiais de justiça à porta da casa dele caso usasse a sua célebre forma de comemoração do "frio congelante".

Os dois amigos íntimos, que jogaram juntos nas fileiras do Manchester City e voltaram a se reunir no estádio de Stamford Bridge após a transferência de Rogers por 117 milhões de libras esterlinas, adotam a mesma forma de comemoração, na qual aparentam sentir um frio intenso.

Palmer, de 24 anos, havia registrado como marca a sua icônica comemoração no Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido no ano passado, mas, na verdade, o novo ponta do Chelsea foi o primeiro a usar essa comemoração em uma partida profissional, poucos dias antes da estrela dos Blues.

A dupla trocou mensagens ao longo do verão e a conversa entre eles permaneceu constante, isto depois que Rogers avisou ao dono da camisa 10 que estava perto de se transferir para os Blues, apesar de ser um alvo prioritário do Arsenal.

Ao ser questionado sobre como resolveria a disputa pela forma de comemoração, Palmer disse, em declarações destacadas pelo jornal britânico "The Sun": "Nunca falamos sobre esse assunto!".

E acrescentou: "É uma dessas coisas, ele faz e eu faço. Eu a registrei como marca, então, se ele tentar fazer qualquer coisa, os oficiais de justiça estarão à porta da casa dele!".

E prosseguiu, rindo: "Não, vamos comemorá-la juntos".

Enquanto Palmer tirava as férias de verão, a nova contratação recordista britânica estava disputando a Copa do Mundo com a seleção da Inglaterra, o que significa que ele só se juntará aos seus novos companheiros após o retorno deles da turnê de preparação para a nova temporada na Austrália e na Ásia.

Rogers e Palmer cresceram juntos e jogaram no mesmo time nas fileiras do Manchester City, além da seleção da Inglaterra, e o dono da camisa 10 não tem qualquer receio sobre como os dois se entrosarão, especialmente considerando o quão próximos são um do outro.

Palmer explicou: "Falo com ele o tempo todo, mas, quando soube que o Chelsea estava tentando contratá-lo, passei a lhe mandar mensagens de forma mais intensa. Talvez ele tenha ficado cansado de mim, mas pelo menos ele está aqui agora".

E completou: "Ele me avisou imediatamente quando estava a caminho de se juntar. Não vazou nada e ninguém soube disso, só eu, ele e a alta direção do clube. Por isso foi um segredo difícil de guardar, mas eu guardei o segredo!".

Sobre o fato de Rogers ser uma contratação de altíssimo nível, Palmer disse: "Com certeza, todo mundo sabe o quão bom ele é. Ele é, claro, um dos meus melhores amigos, então estou muito feliz com essa transferência".

E concluiu: "Somos dois jogadores diferentes; ele se apoia mais na estrutura física do que eu, tanto com a bola quanto sem ela, e gosta de avançar com a bola, enquanto eu prefiro tocar a bola. Acredito que podemos jogar juntos de forma excelente, e já jogamos juntos quando éramos pequenos".