Palmeiras x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21) pelo jogo de volta da decisão do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Agora é tudo ou nada! Palmeiras e Santos se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), às 15h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista feminino. A volta está marcada para o dia 21, no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, da TNT e do SporTV, na TV fechada, do Estádio TNT Sports, do Eleven Sports, do Paulistão Play e do Youtube da FPF, na internet. Ao fim do jogo, você acompanha ao vivo no Youtube da GOAL o Artilheiras, programa com especialistas em futebol feminino que analisam a decisão.

Após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, o Palmeiras vai a campo com a vantagem do empate. Vale lembrar que o Verdão foi o primeiro colocado da fase inicial do campeonato, além de ter eliminado a Ferroviária na semi.

Do outro lado, o Santos precisa de um triunfo por dois gols de diferença para ficar com a taça, ou por um a mais para levar a decisão aos pênaltis. Na primeira fase, o Peixe foi o terceiro colocado e eliminou o São Paulo na semifinal.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santos feminino: Camila, Gi Fernandes, Tayla, Kaká, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Jane, Fernanda e Cristiane.

Escalação do provável Palmeiras feminino: Amanda, Bruna, Day Silva, Julia, Duda, Ary, Camilinha, Bia, B. Brasil, Carol e Andressinha.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Parque, São Paulo - SP