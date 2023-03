Palmeiras x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (24), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam na tarde desta sexta-feira (24), às 10h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Terceiro colocado com 6 pontos, o Palmeiras vai a campo em busca de um triunfo para seguir entre os líderes do grupo B. O Verdão vem de vitória no jogo passado. Do outro lado, o Fortaleza está na oitava posição, com 3 pontos. O Tricolor perdeu na rodada anterior e quer se recuperar na competição.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kaique, Gilberto, Daniel, Kevin, João, Leonardo, Pedro Lima, Ian, David, Pedro Felipe e Thalys.

Fortaleza: Carlos Brito, João, Vinicius Gabriel, Paulo Roberto, Gustavo Nobre, Riquelme, Kauã Eduardo, Caio Dantas, Erik, Geilson e Breno.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques.

Quando é?