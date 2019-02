Palmeiras: Deyverson e Felipão são denunciados pelo TJD

Atacante pode pegar até 12 jogos de suspensão por cusparada, enquanto treinador foi denunciado por ofensas ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira

O atacante Deyverson e o técnico Luiz Felipe Scolari foram denunciados pela procuradoria do Triunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) por incidentes ocorridos na derrota do Palmeiras para o Corinthians no Derby do último fim de semana.

Deyverson foi enquadrado no artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por cuspir no corintiano Richard e deverá pegar pena de seis a 12 jogos.

Felipão, por sua vez, responderá ao artigo 254-B após o árbitro Luiz Flávio de Oliveira ter registrado em súmula a seguinte frase dita pelo treinador: "Parabéns! Você é maravilhoso para apitar nossos jogos". A pena varia de um a seis jogos sem poder ficar no banco de reservas.