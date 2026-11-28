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O Palmeiras conquistou no sábado a Copa Libertadores pela quarta vez na história. No Estádio Centenário, em Montevidéu, os brasileiros venceram o argentino Estudiantes de la Plata por 1 a 0.

Antes de a bola rolar, foi lembrada a tragédia aérea da Chapecoense, ocorrida há dez anos. Pouco antes, Fernando Muslera (40), goleiro do Estudiantes, não conseguiu conter a emoção ao ouvir o hino nacional do Uruguai.

Durante boa parte da partida, não houve futebol de alto nível técnico. As chances foram escassas, e os dois times pareceram tensos em alguns momentos.

O segundo tempo mal havia começado quando o Palmeiras abriu o placar. O colombiano Jhon Arias recebeu um lançamento em profundidade de Gabriel Arthur e cabeceou de primeira para Ramón Sosa, que, livre de marcação, completou de cabeça: 1 a 0.

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O Estudiantes, que joga suas partidas a apenas cerca de 160 quilômetros de Montevidéu, precisou buscar o empate e levou perigo com Guido Carrillo. Sua cabeçada, porém, não teve precisão suficiente para superar o goleiro Carlos Miguel.

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Em alguns momentos, foi uma partida tipicamente sul-americana, com faltas duras aqui e ali e, claro, alguns desentendimentos. A bola ficou principalmente no meio-campo, exatamente como o Palmeiras queria.

Na reta final, o Estudiantes ainda chegou perto com Tomas Palacios. Carlos Miguel desviou seu voleio para fora, e assim se foi a última chance clara da partida.

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O Palmeiras já havia vencido o maior torneio de clubes da América do Sul em 1999 e, mais recentemente, em 2020 e 2021. Agora, tem o mesmo número de títulos da Libertadores que o Estudiantes (1968, 1969, 1970 e 2009).

O Palmeiras, que terminará a Série A em segundo lugar, atrás do campeão Flamengo, pode agora se concentrar na final da Copa do Brasil, em 6 de dezembro, contra o Grêmio. Antes disso, o time de São Paulo disputa seu último jogo no campeonato, em casa, contra o Coritiba, 12º colocado.