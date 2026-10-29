Palmeiras de olho! Clube de Raphael Veiga admite pessimismo por permanência no México

O futuro de Raphael Veiga no América do México está cada vez mais distante de uma permanência. O presidente esportivo do clube, Santiago Baños, admitiu que são pequenas as chances de o time exercer a opção de compra do meia, emprestado pelo Palmeiras até o fim de 2026. Com isso, o jogador pode retornar ao Verdão em 2027.

Em entrevista ao programa Línea de 4, da Televisa, o dirigente apontou o impacto financeiro como um dos principais obstáculos para a contratação definitiva do brasileiro, que está no Brasil para se recuperar de uma cirurgia no ombro esquerdo.

"É complicado por muitos fatores, ele foi operar no Brasil e depois volta para acompanhar o plantel. Mas sobre a compra, não é um jogador barato, nos impacta muito na folha. Há poucas chances de que continue", declarou Baños ao canal TUDN.

Ídolo palmeirense, Veiga foi emprestado ao América em janeiro, com uma opção de compra fixada em US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 34 milhões na cotação da época). O clube mexicano tem até dezembro para decidir se desembolsará o valor para ficar com o jogador em definitivo.

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Aos 31 anos, o meia chegou ao México por indicação de André Jardine, então técnico da equipe, com a expectativa de reforçar o setor ofensivo. No entanto, entre lesões e atuações abaixo do esperado, Veiga não conseguiu corresponder plenamente às expectativas, e a possibilidade de retorno ao Palmeiras ganhou força.

O jogador passou por cirurgia para corrigir uma lesão no ombro esquerdo e realiza o tratamento no Brasil, após um acordo com o Palmeiras para utilizar a estrutura da Academia de Futebol. Caso o América não exerça a opção de compra, o meia voltará ao clube paulista, com o qual tem contrato até dezembro de 2028. Ainda não há definição sobre os planos de Abel Ferreira para o atleta na próxima temporada.

A saída de Veiga, porém, teve um detalhe simbólico nos bastidores do Verdão. Diferentemente do procedimento habitual, o clube não retirou a foto do jogador do armário que ele utilizava no vestiário da Academia de Futebol, mesmo após o empréstimo ao México.

Antes de viajar, o meia deixou um bilhete dobrado dentro do armário. O combinado é que ele só seja aberto quando o jogador retornar ao Palmeiras, seja em janeiro de 2027 ou em um momento posterior. O gesto mantém em aberto a possibilidade de reencontro entre o atleta e o clube onde construiu sua trajetória mais vitoriosa.

Pelo América do México, Veiga soma 35 partidas, cinco gols e oito assistências. No Palmeiras, os números ajudam a dimensionar sua importância: são 108 gols e 53 assistências em 384 jogos, além de 12 títulos conquistados pelo clube de infância. O desfecho da negociação com os mexicanos será determinante para definir o próximo capítulo da carreira do meia.