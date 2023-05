Palmeiras x Azuriz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Barueri, Palmeiras e Azuriz entram em campo na tarde desta quarta-feira (3), na Arena Barueri, às 15h (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil sub-17. A partida não teve transmissão confirmada.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Palmeiras entra em campo com a vantagem do empate ou podendo ainda perder por um gol de diferença. Já o Azuriz precisa ganhar por três gols a mais para ficar com a vaga, ou por dois para a decisão ir aos pênaltis.

Prováveis escalações

Palmeiras: Luiz Felipe, Marcio, Marcus Vinicius, Luis Arthur, Kauã, Luighi, Fellipe, Gilmar, Gabriel, André e Birinha.

Azuriz: Gustavo, Thiago, Kauan, Kauã, João, Herick, Kayo, João Vitor, Marcos, Gabriel e Vinicius.

Desfalques

Azuriz

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?