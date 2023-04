Palmeiras x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes entram neste domingo (23), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Arena Barueri, o Palmeiras recebe o Atlético-MG na noite deste domingo (23), a partir das 18h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de derrota em clássico, o Palmeiras caiu para a quinta posição do campeonato, com 14 pontos. Do outro lado, o Atlético-MG venceu o jogo passado e subiu para o sexto lugar, com 12 pontos somados.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate, Bruna, Sorriso, Duda Santos, Lorena, Amanda Gutierres, Lais, Poliana, Camila, Katrine e Andressinha.

Atlético-MG: Raissa, Day, Bruna, Katielle, Ludmila, Gabi, Neném, Karol, Manu, Soraya e Barbara.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Tainá Maranhão cumpre suspensão.

Quando é?