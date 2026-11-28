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O francês Wesley Fofana, zagueiro do Chelsea, foi alvo de vaias e de gritos de revolta da própria torcida em uma noite desastrosa, na derrota por 3 a 2 para o Nottingham Forest.

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Isso aconteceu depois que Fofana cometeu um pênalti e foi substituído, poucos dias após causar polêmica com declarações constrangedoras à imprensa.

Segundo o jornal britânico The Sun, Xabi Alonso, técnico do Chelsea, precisou pedir à torcida que apoiasse o zagueiro francês, depois que o jogador cometeu um pênalti na partida disputada no City Ground, antes de o treinador decidir substituí-lo em mais uma derrota da equipe.

Fofana vive um início de temporada muito difícil em Stamford Bridge e foi duramente criticado após aparecer recentemente em uma entrevista que não tinha autorização para conceder, na qual fez piada com o pênalti que desperdiçou contra o Liverpool.

Embora Fofana tenha se desculpado depois pelas declarações, a torcida do Chelsea não estava disposta a perdoá-lo no confronto com o Nottingham Forest.

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Os torcedores londrinos que viajaram para apoiar o time demonstraram sua irritação desde cedo: o zagueiro de 25 anos foi vaiado e ridicularizado toda vez que tocava na bola.

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A torcida também entoou diversos cânticos ofensivos contra ele, e alguns torcedores gritaram: “Vai embora, Fofana, você não é bem-vindo aqui”.

Outros cantaram algo ainda mais duro: “Vai embora, Fofana, você sempre vai ser ruim”.

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O sofrimento de Fofana, de Alonso e da torcida do Chelsea presente nas arquibancadas aumentou quando o atacante do Nottingham Forest Igor Jesus abriu o placar para os donos da casa logo aos cinco minutos, com um chute direto que bateu em sua perna antes de morrer no fundo da rede.

A situação piorou depois do intervalo, quando o zagueiro francês falhou ao lidar com uma bola longa comum, que passou por cima de sua cabeça e chegou a seu ex-companheiro Liam Delap.

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Fofana correu de volta para tentar parar o atacante, mas fez uma entrada imprudente e derrubou Delap, e o árbitro marcou pênalti para os donos da casa, dando-lhes a chance de ampliar a vantagem.

Morgan Gibbs-White converteu a cobrança, enquanto Alonso tratou de substituir Fofana quase imediatamente após o lance.

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Quando o zagueiro francês deixou o gramado para a entrada de Levi Colwill, a torcida do Chelsea entoou cânticos ofensivos e o xingou com palavrões.

Alonso afirmou que não conversou com Fofana no vestiário após a partida, mas ressaltou que o jogador precisa receber apoio.

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“Temos que apoiar todos, porque precisamos de cada um. Precisamos da torcida e de todos os jogadores, e temos que permanecer unidos; caso contrário, as coisas vão ficar mais complicadas”, disse o técnico do Chelsea.

“Temos que nos unir. Cada pessoa que está no vestiário, cada jogador do elenco, é alguém de quem precisamos”, acrescentou.

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“Temos que ajudar uns aos outros e superar esta fase juntos. Não vamos abandonar ninguém”, continuou.

Questionado se a reação da torcida tornaria difícil escalar Fofana como titular novamente, Alonso respondeu: “Agora estou pensando no que aconteceu depois do jogo e, quanto às próximas partidas, vamos ver o que acontece”.

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Com isso, o Chelsea sofreu sua terceira derrota seguida na Premier League, depois de perder para Sunderland e Leeds, antes do revés mais recente diante do Nottingham Forest.