País participante da Copa do Mundo comete erro absurdo: jogadores voltam por conta própria

A seleção senegalesa está retida em Seattle. Depois que o Senegal foi eliminado da Copa do Mundo na quarta-feira, após uma derrota para a Bélgica (2 a 3), a equipe ainda não voltou ao país. Parece que o voo de volta não foi providenciado. A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) e a FIFA estão buscando uma solução.

Após a eliminação, o plano era que a seleção voltasse rapidamente para Dakar, mas a equipe ainda se encontra nos Estados Unidos. Vários meios de comunicação africanos informam que a Federação Senegalesa não havia reservado nenhum voo.

A seleção já estava no aeroporto de Seattle quando se constatou que não havia nenhuma reserva registrada nas companhias aéreas Blue Jet, Delta e United Airlines. Após horas de espera, os jogadores e a comissão técnica voltaram para o hotel.

A FSF e a FIFA estão agora analisando a possibilidade de providenciar, ainda assim, um voo charter especial para Dakar.

Para vários jogadores, porém, essa solução chega tarde demais. Eles já reservaram, por conta própria, uma passagem de volta.

Segundo a mídia senegalesa, Pape Gueye, Édouard Mendy, Mory Miaw, Ismail Jakobs, Yehvann Diouf, Idrissa Gana Gueye e Kalidou Koulibaly já partiram para se reunir com suas famílias ou clubes.

Os jogadores que permaneceram no local estão, por enquanto, hospedados no hotel da seleção em Seattle, aguardando novos arranjos de viagem.