Pai do astro sul-africano: aguardamos os resultados da autópsia

A polícia abriu uma investigação sobre a morte do jogador da seleção sul-africana Jaden Adams, depois que seu corpo foi encontrado no fim de semana dentro de um imóvel na cidade da Cidade do Cabo.

Adams, de 25 anos, faleceu apenas duas semanas depois de ter ajudado a levar a seleção sul-africana às fases eliminatórias da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

As autoridades ainda não revelaram a causa da morte.

A polícia afirmou, em comunicado enviado à agência “Associated Press”: “A polícia do centro da Cidade do Cabo registrou, no sábado, um boletim de ocorrência após a descoberta do corpo de um homem de 25 anos”.

E acrescentou: “As circunstâncias em torno desse incidente ainda estão sob investigação”.

A polícia esclareceu que o corpo foi encontrado dentro de um imóvel no bairro de Shoeche Klov, na Cidade do Cabo, por volta das 11h da manhã de sábado, sem revelar quaisquer detalhes adicionais.

Juanito Adams, pai do jogador, confirmou, em declarações ao canal sul-africano “eNCA” no domingo, que a família ainda aguarda os resultados da autópsia e que, até o momento, não tomou nenhuma providência em relação ao funeral.

Juanito Adams disse: “Como todos sabem, foi uma morte repentina. A família está lutando para assimilar o que aconteceu”.

E acrescentou: “Não será fácil seguir em frente. As pessoas dizem que vai ficar mais fácil com o passar do tempo, mas não vai ser assim; a gente apenas aprende a conviver com isso”.

Adams participou de todas as três partidas da seleção da África do Sul na fase de grupos, durante a melhor campanha da seleção na Copa do Mundo, mas não jogou na derrota por 1 a 0 para o Canadá nas oitavas de final, em 28 de junho.

Os jogos entre Inglaterra e Noruega e Argentina e Suíça, nas quartas de final da Copa do Mundo, no sábado, contaram com um minuto de silêncio e uma homenagem à memória de Adams.