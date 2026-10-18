Owen Wijndal fez uma revelação curiosa após FC Groningen x Ajax (2 a 5) sobre um hábito incomum no elenco do clube de Amsterdã. O lateral-esquerdo contou como o método do técnico Míchel Sánchez cria uma situação peculiar entre os jogadores.

Enquanto muitos técnicos holandeses informam a escalação aos jogadores com bastante antecedência, Míchel espera o máximo possível. Ele só revela os titulares algumas horas antes do início da partida.

Segundo o treinador, isso faz com que os possíveis titulares mantenham o foco na preparação para o jogo por mais tempo. Mas agora se sabe que a prática também tem outra consequência.

"Não, tenho que ser sincero...", começa Wijndal, sem conseguir conter o riso, diante das câmeras da ESPN. "Às vezes, eu e alguns companheiros tentamos adivinhar a escalação."

A revelação surpreende o repórter Cristian Willaert. "Sim, claro que isso acaba acontecendo um pouco no elenco. Mas, na verdade, a gente também erra sempre", conta Wijndal.

"Com os técnicos anteriores, sempre ficávamos sabendo a escalação com antecedência, ou dava mesmo para ter uma ideia pelos coletes no treino. Este técnico faz de outro jeito: ele revela a escalação três ou quatro horas antes do jogo."

Wijndal, porém, entende a escolha do treinador. "Acho que ele quer manter todo mundo atento. Você não fica sabendo antes, então precisa estar atento. Acho que isso é bom para o time."