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Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Owen surpreende a torcida do Manchester United com sua posição sobre a demissão de Carrick

M. Owen
M. Carrick
Manchester United
Tottenham
Premier League
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid
England
Espanha

Chegou o ponto de virada?

Michael Owen afirmou que não vê necessidade de pensar no futuro de Michael Carrick no Manchester United neste momento, apesar do início chocante da equipe na atual temporada, destacando que o treinador inglês merece receber mais tempo para recolocar o clube no caminho certo.

De acordo com o jornal britânico "Mirror", Owen entende que Carrick não merece ser submetido a grandes pressões neste estágio, especialmente depois do que conquistou com o Manchester United durante o período em que assumiu o comando de forma interina, entre janeiro e maio passados, quando conseguiu remediar os efeitos da saída de Ruben Amorim e levou a equipe ao terceiro lugar da Premier League.

Mas o início da nova temporada veio completamente diferente das expectativas, já que o Manchester United ocupa atualmente a 13ª posição na tabela de classificação da Premier League, depois de conquistar uma vitória, três empates e sofrer duas derrotas.

O resultado de sábado foi especialmente doloroso para a torcida do Manchester United, depois de a equipe de Carrick se contentar com o empate em 1 a 1 diante do Tottenham Hotspur, que também sofre sob o comando de Roberto De Zerbi e não conquistou nenhuma vitória na atual temporada.

E, apesar de parte da torcida poder se apressar em pedir a demissão de Carrick, especialmente porque Erik ten Hag e Amorim também sofreram com inícios muito ruins nas temporadas que terminaram com suas demissões, Owen acredita que o treinador de 45 anos precisa de mais tempo para reconstruir a equipe, e falou com franqueza sobre a situação atual dentro do Old Trafford.

Owen disse: "Eu gostaria de acreditar que ele vai ter mais tempo. Quero dizer, ele fez um trabalho excelente na temporada passada".

E acrescentou: "Acho que ele merece mais tempo. Acho que podemos apontar facilmente duas coisas. O Manchester City se beneficiou de uma das melhores decisões do árbitro de vídeo, ou de uma das piores, dependendo do time para o qual você torce, e o Manchester United poderia facilmente ter alguns pontos a mais".

E continuou: "Não estou dizendo que isso deixaria tudo melhor, mas vamos ser realistas: o Manchester United foi muito ruim ao longo de 10 ou 15 anos. E o segundo turno da temporada passada foi o melhor da equipe nesse período de tempo".

E prosseguiu: "Por isso, é compreensível que a torcida do Manchester United acreditasse que a temporada atual poderia ser maravilhosa e muito emocionante. Se a equipe continuasse jogando da maneira como apareceu na temporada passada, talvez pudesse disputar o título do campeonato".

E completou: "Acho que a sensação de que a equipe já perdeu suas chances de disputar o título do campeonato e já foi eliminada da Copa da Liga Inglesa é muito frustrante. Ainda temos uma temporada longa à frente".

E seguiu: "Eu entendo isso, e entendo por que existe um certo grau de decepção, mas isso não significa que Michael Carrick deva de repente ser submetido a uma pressão enorme depois do que apresentou na temporada passada. O clube já percorreu esse caminho, demitindo treinadores e trocando-os constantemente, em busca da nova opção brilhante".

E concluiu: "O clube recorreu a ex-treinadores, a treinadores experientes, a ex-jogadores, e também contratou o novo treinador vindo do exterior que recebe muitos holofotes e tem muito apelo. Já tentou de tudo. E, em algum momento, você só precisa entender que voltar ao patamar que deseja alcançar vai exigir um processo longo e lento".


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