Michael Owen, ex-atacante do Manchester United e da seleção da Inglaterra, descreveu o jogador Marcus Rashford como "o elo mais fraco" no ataque do Manchester United, isso após o difícil retorno do jogador às fileiras do time em Old Trafford.

Rashford foi titular em quatro das cinco partidas do Manchester United na Premier League desde seu retorno ao clube, após períodos de empréstimo no Aston Villa e no Barcelona, incluindo a partida que terminou empatada por 1 a 1 com o Fulham no estádio Craven Cottage no domingo.

O ponta mostrou lampejos de brilho em alguns momentos durante o início desta temporada, mas não marcou nem deu qualquer assistência ao longo de mais de 400 minutos que disputou em todas as competições.

O jogador de 28 anos foi substituído durante o segundo tempo no oeste de Londres por causa de uma lesão na coxa, o que provocou sua exclusão da próxima lista da seleção da Inglaterra, enquanto Owen demonstrou sua preocupação com o rendimento e a mentalidade do internacional inglês.

Owen disse, através da rede "Premier League Productions": "Do lado esquerdo, talvez Marcus Rashford tenha sido o mais apagado entre esses atacantes. Ele estava apagado novamente hoje na sua linguagem corporal, apenas um rosto abatido. Parece que ele não está se divertindo com o futebol, algo que tem causado uma frustração constante com Marcus".

E acrescentou: "Parece como se o peso de todo o mundo recaísse sobre os ombros dele, e você se pergunta como? E por quê? Ele está vivendo o sonho de todos. Certamente há algo nos bastidores que faz parecer que ele não está se divertindo com o futebol no momento".

Rashford registrou 25 participações em gols durante sua passagem impressionante, porém curta, pelo Barcelona, entre elas 14 gols, mas a confiança que ele adquiriu ao longo de sua trajetória na região da Catalunha parece que já começou a se desvanecer.

Owen prosseguiu: "O Barcelona foi como a última oportunidade para ele, e eu não acreditei na sorte dele em se juntar a um time do tamanho do Barcelona".

E continuou: "Ele teve um desempenho aceitável lá, mas não bom o suficiente para que o mantivessem, acabando por gastar uma quantia grande para substituí-lo através da contratação de Anthony Gordon. Portanto, nem tudo foi perfeito, e nem tudo foi cor-de-rosa, apesar de qualquer maquiagem do cenário que alguns tentem mostrar".

E prosseguiu: "Então ele voltou ao Manchester United, e teve apenas um desempenho aceitável, nada além disso. E talvez ele precise apresentar um desempenho um pouco melhor dentro do trio de ataque, porque sua posição no ataque é a que está ameaçada".

E completou: "Há reivindicações sobre a necessidade de Benjamin Sesko voltar a ser titular, se a lesão permitir, claro. Mas, se isso acontecer, Cunha vai para o lado esquerdo, e Rashford será o elo mais fraco neste ataque com base na situação atual".

Apesar da decepção de Owen com o início de temporada de Rashford, ele ainda mantém a fé na capacidade do atacante de brilhar novamente com o Manchester United, caso consiga chegar ao estado mental adequado.

Owen continuou dizendo: "Não há nada que falte a esse garoto, ele é alto, um atleta extremamente notável, seu toque e seus lampejos de habilidade são inacreditáveis, além de ser rápido".

E seguiu: "Ele possui tudo o que você desejaria em qualquer jogador, e isso mostra a você que, se você não tem a mentalidade adequada, essa é a coisa mais importante no futebol, sem a menor dúvida. Se você é forte mentalmente, pode ir longe no jogo, e ele possui todos os requisitos".

E acrescentou: "Quando ele está confiante em si mesmo e feliz e tudo caminha bem, ele pode superar todos no mundo. Mas não é comum que sua cabeça funcione da forma correta, e não é comum que ele esteja no estado mental adequado".

E concluiu: "Ele tem 28 anos agora, e deveria estar no auge do seu rendimento no futebol. Ele deveria rasgar as defesas em pedaços e marcar muitos gols. Estamos falando de recordes que ele poderia quebrar. Ele tem a capacidade de fazer isso, e mostrou isso em intervalos intermitentes, mas não vemos isso de forma contínua".



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