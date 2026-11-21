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Os números defensivos do Paris Saint-Germain revelaram uma queda notável em relação às temporadas anteriores, já que a quantidade de gols sofridos pela equipe chegou a um patamar que não atingia havia mais de 16 anos, um indicativo que joga luz sobre um problema que passou a acompanhar a trajetória do atual campeão francês.

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O Paris Saint-Germain enfrenta o Nice fora de casa na noite deste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Francês, e o primeiro tempo terminou com os visitantes vencendo por 2 a 1.

O time parisiense sofreu 11 gols nas primeiras 11 rodadas do Campeonato Francês nesta temporada, repetindo uma marca negativa que não registrava desde a temporada 2009/10.

De acordo com uma estatística publicada pelo perfil "Stats Foot" na plataforma "X", o Paris Saint-Germain não sofria tantos gols após as primeiras 11 rodadas desde a temporada 2009/10, quando chegou a 12 gols nessa fase.

O problema começou cedo: o Paris Saint-Germain sofreu dois gols contra o Rennes na primeira rodada e outros dois diante do Lille na segunda, empatando as duas partidas por 2 a 2. Depois, perdeu em casa para o Monaco por 2 a 1. Assim, foi vazado seis vezes nos três primeiros jogos, um início abaixo das ambições de uma equipe acostumada a impor seu domínio sobre os adversários.

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Mas o cenário não se manteve no mesmo ritmo: a equipe sofreu apenas quatro gols nos sete jogos seguintes do campeonato, período em que não foi vazada contra Brest, Lyon e Troyes. Além disso, conquistou cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos do campeonato até o confronto com o Troyes, em 7 de novembro, sofrendo apenas três gols nesse intervalo.

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Isso mostra que o número de gols sofridos foi claramente afetado pelo início irregular da temporada e, por si só, não reflete a trajetória defensiva da equipe nas últimas rodadas.

O paradoxo fica ainda mais evidente ao observar os números do desempenho defensivo: o Paris permite aos adversários cerca de 10,7 finalizações por jogo, a segunda menor média entre os times do campeonato, enquanto a média de finalizações no alvo contra sua meta chega a 4,2 por partida.

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O paradoxo fica ainda mais evidente ao observar os números do desempenho defensivo: de acordo com o site Sofascore, o Paris Saint-Germain permitiu aos adversários 41 finalizações no alvo nas primeiras 10 rodadas, média de 4,1 por jogo, e sofreu 10 gols. Na partida contra o Nice, a conta chegou a 11 gols em 11 rodadas, média de um gol por jogo. Embora o Paris mantenha uma das melhores médias de finalizações permitidas do campeonato, sofrer tantos gols revela uma fragilidade recorrente nos momentos decisivos, já que o volume ofensivo dos adversários nem sempre se traduz em pressão real sobre sua meta, mas as poucas finalizações que chegam costumam encontrar o caminho das redes.

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