Ounahi recusa arriscar: astro do Marrocos fora do duelo contra Lesoto

Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, ergueu a bandeira do desafio antes do confronto contra Lesoto, nesta terça-feira, na cidade de Bloemfontein, na África do Sul, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2027, ressaltando a necessidade de encarar a partida com o máximo grau de concentração e seriedade, e de não usar as circunstâncias que a cercam como desculpa para qualquer tropeço.

Marrocos entra em campo em busca de uma segunda vitória consecutiva, depois de ter iniciado sua caminhada no Grupo 1 com o triunfo sobre o Gabão por dois a zero, enquanto a seleção de Lesoto procura compensar a derrota diante do Níger pelo placar de 1 a 2.

A partida será disputada no estádio Free State Toyota, em Bloemfontein, depois de a seleção de Lesoto ter sido obrigada a transferir o confronto para fora de seu território, por seus estádios não cumprirem os critérios exigidos para sediar jogos internacionais.

Ouahbi afirmou durante a coletiva de imprensa: "Vencemos a primeira partida e agora vamos disputar a segunda, e naturalmente as circunstâncias são diferentes, por isso precisamos nos adaptar e manter nossa concentração naquilo que fazemos bem, e tentar conquistar a vitória, com respeito à seleção de Lesoto, que evoluiu muito nos últimos anos".

O técnico marroquino garantiu que o elenco da seleção não sofre com desfalques, à exceção de Nayef Aguerd, com quem a comissão técnica preferiu não arriscar e dar continuidade ao programa de seu retorno à competição, esclarecendo: "Todos estão disponíveis, com exceção de Aguerd, para quem preferimos que continue o protocolo de retorno".









Ouahbi recusou considerar a diferença de clima ou o gramado do estádio como justificativa para qualquer resultado negativo, dizendo: "Não se trata de buscar desculpas. A temperatura está boa, mas seja em relação ao calor ou à qualidade do gramado, não podemos ter desculpas. Devemos pensar apenas nas soluções que nos ajudem a vencer".

Ouahbi falou sobre os novos jogadores, garantindo que o processo de integração deles ocorre de forma gradual, dizendo: "Há quem já jogou, quem ainda não jogou e quem vai jogar. Queremos que esses jogadores evoluam, e queremos também vê-los em campo".

O técnico marroquino ressaltou a importância de dar aos jovens elementos a chance de aprender e cometer erros, acrescentando: "Devemos permitir que tomem decisões erradas quando isso acontecer, e respeitar isso, porque são jogadores jovens".

Ouahbi concluiu reforçando que o foco na seleção marroquina e a evolução do desempenho de uma partida para outra é o caminho para superar o confronto com Lesoto, alertando para o perigo de cair na armadilha do menosprezo, dizendo: "A melhor maneira de não subestimar a partida é estarmos em plena concentração, encará-la com seriedade e dar tudo o que temos em busca da vitória".