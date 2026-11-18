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A vaga antecipada na Copa Africana de Nações de 2027 não foi o único ganho da seleção marroquina no duelo contra o Níger. A partida também trouxe novos indicadores numéricos sobre a trajetória do técnico Mohamed Ouahbi no comando do Marrocos.

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A seleção marroquina venceu o Níger por 1 a 0, na noite de terça-feira, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. Com o resultado, manteve 100% de aproveitamento, chegou a 12 pontos em quatro jogos e garantiu oficialmente a classificação para a fase final, a duas rodadas do fim da fase de grupos.

A vitória mais recente foi diferente da exibição ofensiva que o Marrocos apresentou na partida anterior, encerrada com uma goleada de cinco gols. Desta vez, a equipe teve mais dificuldade para furar a defesa do Níger, apesar de ter dominado longos períodos do confronto.

Os resultados de Ouahbi em seus 16 primeiros jogos à frente da seleção marroquina são mais um indicativo do bom início de trabalho: foram 10 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, com aproveitamento de vitórias de 62,5%, segundo a estatística divulgada pela conta Stats Foot.

Com essa campanha, o treinador marroquino igualou o melhor início de um técnico no comando do Marrocos no século XXI, já que o bósnio Vahid Halilhodžić obteve exatamente os mesmos números em seus primeiros 16 jogos pela seleção.

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A comparação com Halilhodžić ganha relevância diante da trajetória do treinador bósnio no Marrocos entre 2019 e 2022. Ele comandou a seleção em 30 partidas, com 20 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de vitórias de cerca de 66,7%.

Halilhodžić também levou o Marrocos à Copa Africana de Nações de 2021, antes de sua passagem terminar em agosto de 2022. Seu sucessor foi Walid Regragui, que assumiu o cargo em seguida e conduziu a seleção ao feito histórico do quarto lugar na Copa do Mundo de 2022.

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A melhor sequência de vitórias do Marrocos

Com a vitória de ontem, a seleção marroquina também chegou a 19 triunfos consecutivos em eliminatórias para grandes competições (Copa do Mundo e Copa Africana de Nações), a melhor sequência de vitórias de sua história nesse tipo de partida.

Ouahbi não escondeu a satisfação por ter alcançado o objetivo principal diante do Níger, mas também não ignorou alguns aspectos que precisam evoluir. Após a partida, ele falou sobre uma queda relativa no ritmo ofensivo durante o segundo tempo e indicou que a equipe talvez tenha perdido um pouco de intensidade na movimentação e na corrida, embora acredite que o time criou muitas chances e apresentou boas ideias ofensivas.

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De acordo com o site da rede de rádio e televisão marroquina SNRT, o treinador explicou que a comissão técnica tentou dar a alguns jogadores mais liberdade de movimentação, sem abrir mão da organização e do equilíbrio coletivo, como parte dos testes de algumas soluções táticas.

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O técnico do Marrocos explicou que sua filosofia se baseia na pressão alta e no aumento da intensidade ofensiva, além da contrapressão para recuperar a bola rapidamente e aproveitar as oportunidades de ataque geradas a partir disso. Ouahbi se mostrou satisfeito com a forma como os jogadores colocaram essas ideias em prática, mas admitiu que ainda há aspectos técnicos e táticos a melhorar. Ele garantiu que a classificação assegurada não levará a comissão técnica a relaxar nem a mudar a forma de trabalhar, sejam os resultados positivos ou negativos.

Com esta vitória, o Marrocos passou a integrar o grupo de seleções que garantiram presença na Copa Africana de Nações de 2027 a duas rodadas do fim das Eliminatórias, ao lado de Senegal, Benin, Burkina Faso, Camarões e Mali, segundo informações da agência Reuters.

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