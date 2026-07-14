A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a nomeação do árbitro norte-americano Ismail Al-Fath para apitar a segunda semifinal da Copa do Mundo de 2026, que oporá as seleções da Argentina e da Inglaterra, em um dos confrontos mais esperados do torneio.

A escolha de Al-Fath foi o resultado de seu excelente desempenho durante o torneio; ele apitou várias partidas importantes com grande eficiência, o que reforçou a confiança da FIFA em sua capacidade de arbitrar um confronto dessa magnitude.

Al-Fath, que nasceu na cidade de Casablanca, no Marrocos, antes de adquirir a cidadania americana e se tornar árbitro internacional, é considerado um dos principais árbitros participantes da Copa do Mundo, tendo mantido um desempenho notável que lhe rendeu o respeito dos círculos futebolísticos mundiais.

No entanto, essa nomeação praticamente encerra as chances de Al-Fath arbitrar a final, já que é costume a FIFA evitar atribuir as duas últimas partidas do torneio (semifinal e final) ao mesmo árbitro, a fim de preservar o equilíbrio e a imparcialidade.

Por outro lado, segundo o site “Foot Mercato”, o nome do árbitro marroquino Jalal Al-Jadid se destaca como um dos principais candidatos a arbitrar a final, após as atuações excepcionais que apresentou ao longo do torneio, que impressionaram tanto os torcedores quanto os especialistas, o que o torna a opção mais provável para comandar a partida mais importante do futebol mundial.