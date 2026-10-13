Osimhen desafia: o Barcelona é o melhor do mundo, mas..

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O nigeriano reconhece a força do adversário

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O nigeriano Victor Osimhen, atacante do Galatasaray, fez declarações marcantes antes do confronto com o Barcelona, afirmando que a equipe catalã é a melhor do mundo atualmente, mas destacou ao mesmo tempo que seu time entrará em campo com grande ambição e não vai se limitar a assistir ao adversário dominando a bola.

O Galatasaray se prepara para enfrentar o Barcelona nesta noite, no estádio Rams Park, em uma partida cuja dificuldade Osimhen reconhece, mas que ele vê como uma oportunidade de mostrar a capacidade de sua equipe diante de um dos times mais fortes do cenário mundial.

Osimhen disse, em declarações reproduzidas pelo jornal catalão Sport, que o Barcelona é "um dos melhores times da história, e é o melhor do mundo atualmente", em referência à força da equipe catalã e à qualidade de seus jogadores, antes do aguardado duelo entre os dois times.

Ele acrescentou que jogar contra um adversário que tem esse tipo de jogadores exige muita empolgação e seriedade, enfatizando a necessidade de encarar a partida com o máximo de concentração e de não dar ao Barcelona os espaços que o ajudam a impor seu estilo.

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O atacante nigeriano explicou que sua equipe precisa pressionar o Barcelona em regiões avançadas do campo, especialmente porque o time espanhol se apoia na posse de bola por longos períodos, o que obriga os jogadores do Galatasaray a fazer um grande esforço físico durante toda a partida.

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As declarações de Osimhen refletem sua consciência do desafio tático que espera sua equipe, já que limitar a posse de bola do Barcelona e tentar forçá-lo a cometer erros serão algumas das principais chaves da disputa durante o jogo.

Osimhen afirmou que os jogadores do Galatasaray estão empolgados para o duelo e prontos para dar tudo o que têm, ressaltando que deixarão o campo com a cabeça erguida independentemente do resultado, desde que tenham feito o máximo que podem.

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Ele também demonstrou entusiasmo para enfrentar o Barcelona no estádio Rams Park, prevendo que o ambiente será excepcional diante do público esperado.

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