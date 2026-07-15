Oscar Gloukh teve uma boa conversa com Jordi Cruijff e ficou com uma impressão muito clara disso

Para Oscar Gloukh, sua primeira temporada no Ajax não foi o que ele esperava. Motivo suficiente para o meio-campista conversar com o novo diretor técnico, Jordi Cruijff, como ele conta ao Algemeen Dagblad.

No entanto, essa conversa quase não tratou de futebol, mas sim da origem de Gloukh, ao que parece. “Segundo Cruijff, o temperamento israelense é comparável ao espanhol”, disse Gloukh. “Nós dois gesticulamos muito e podemos ficar irritados ou emocionados rapidamente. Jordi me disse: ‘Quando vejo você em ação durante a partida, eu te entendo’.”

Gloukh se identificou perfeitamente com essas palavras e, por isso, guardou uma lembrança muito boa da conversa com Cruijff. “É verdade. Às vezes, posso parecer frustrado ou decepcionado em campo, mas isso é apenas uma prova da minha vontade de me afirmar.”

Embora Gloukh tenha ficado no banco mais vezes do que gostaria em sua primeira temporada na Holanda, ele não pretende sair do Ajax tão cedo. Ele aproveitou as férias justamente para definir novas metas para si mesmo, como conta.

“Neste segundo ano, preciso me tornar um titular fixo, isso é o mais importante. Sou alguém que sempre quer a bola, mesmo com um adversário nas minhas costas. Nunca me escondo. Se conseguir conquistar a confiança, tudo vai dar certo. Vejo isso de forma positiva”, afirma Gloukh.

Portanto, uma saída está totalmente fora de questão. “Estou totalmente focado no Ajax. Vou ficar. A menos que o clube decida o contrário.”

Na quarta-feira, Gloukh ainda foi titular do Ajax no amistoso contra o VfL Bochum (1 a 1). Nessa partida, ele teve um papel importante na jogada que resultou no gol de 1 a 0 marcado por Caio Henrique.