Óscar García quer abrir mão de uma quantia gigantesca para poder deixar seu empregador

Óscar García continua sendo o principal assunto na Croácia. O treinador espanhol, que trabalhou no Ajax na temporada passada, está na mira do Dinamo Zagreb, mas seu atual clube, o Pogón, não o deixa sair.
Óscar García chegou ao Ajax no inverno passado. Jordi Cruyff o contratou para comandar a equipe de jovens do clube.
Ele teve um desempenho melhor que o de seu antecessor no Jong Ajax e, após algumas semanas, foi promovido à equipe principal, da qual Fred Grim foi demitido.
García levou o Ajax aos playoffs por uma vaga em competições europeias e venceu o minitorneio. Ainda assim, o espanhol teve de deixar o clube de Amsterdã após a temporada.
Ele logo encontrou um novo clube no Pogón, que ocupava a parte intermediária da tabela. A equipe agora está em quarto lugar na Ekstraklasa, e o desempenho de García, acima das expectativas, também chamou a atenção do Dinamo Zagreb.
O clube croata já tentou tirá-lo da Polônia em outubro, mas não teve sucesso. O presidente do Pogón reagiu com fúria ao saber que Óscar García havia até chegado a um acordo pessoal com os croatas.
Agora, vários veículos de comunicação da Polônia e da Croácia informam que García chegou a se dispor a devolver 150 mil euros ao Pogón para poder se tornar treinador do Dinamo Zagreb. O presidente, porém, estava furioso demais e decidiu não aceitar a oferta.
Segundo a TVP Spor, a novela ainda não acabou. O Dinamo Zagreb fará uma nova tentativa de tirar García da Polônia no inverno.