Óscar García não demonstra piedade pelo Ajax: “Ele precisa provar que é melhor”

Óscar García falou na tarde de quinta-feira, durante a coletiva de imprensa do Ajax, sobre o papel atual de Oscar Gloukh. O técnico espanhol reconhece que o jogador, contratado por milhões, quer jogar com mais frequência.

García, nomeado em março, conversa regularmente com Gloukh. “Ele gostaria de jogar pela esquerda ou atrás do atacante em um esquema 4-2-3-1. Gloukh é um jogador com qualidades e pode atuar em várias posições.”

O fato de Gloukh nem sempre jogar, segundo García, se deve principalmente a ele mesmo. “Um jogador precisa mostrar que é melhor do que os outros jogadores. Não só para mim, mas isso também valia para os treinadores anteriores. É preciso melhorar e trabalhar duro para mudar a situação.”

García ainda considera Gloukh um bom jogador. “É um jogador perigoso perto da área, mas o futebol é mais do que isso.”

O fato de Gloukh ter custado quase 15 milhões de euros ao clube de Amsterdã não influencia sua política de escalação. “Para mim, ele é apenas mais um jogador do elenco. Se quisermos utilizá-lo, ele precisa estar pronto e mostrar o seu valor.”

Gloukh, de 22 anos, disputou até agora 33 partidas pelo Ajax. Nelas, marcou oito gols e deu cinco assistências.

Gloukh apresenta, portanto, números excelentes. No entanto, cada vez mais se questiona se ele ainda jogará pelo Ajax na próxima temporada.