Óscar García faz quatro alterações no Ajax

O Ajax encerra a temporada na Vriendenloterij Eredivisie neste domingo, em visita ao sc Heerenveen. A vitória é fundamental para garantir uma melhor classificação nas competições europeias da próxima temporada. A escalação dos visitantes de Amsterdã já foi divulgada, e Óscar García fez as alterações necessárias.
Maarten Paes defende o gol na Frísia, com Anton Gaaei (direita) e Lucas Rosa (esquerda) nas laterais da defesa. Youri Baas esteve doente esta semana, mas poderá ser titular no extremo norte. Não será Josip Sutalo, que segundo o Ajax não está em forma, mas Ko Itakura será seu parceiro na zaga.
O técnico Óscar García opta por outros nomes no meio-campo. Jorthy Mokio conta com a assistência de Davy Klaassen, e Sean Steur ocupa as posições no meio-campo de três. Oscar Gloukh e Youri Regeer ficam no banco em Heerenveen.
Steven Berghuis ocupa a ala direita no ataque, com Mika Godts, que não está na Copa do Mundo, na ala esquerda do ataque do time de Amsterdã. Wout Weghorst substitui Kasper Dolberg, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles esta semana, mas pode entrar como reserva.
Escalação do sc Heerenveen: Klaverboer, Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude; Van Overeem, Meerveld, Linday; Oyen, Vente, Trenskow
Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Mokio, Klaassen, Steur; Berghuis, Weghorst, Godts.