Óscar García está em alta no mercado: “Clube holandês consulta o Ajax”

Óscar García não tem do que reclamar em termos de interesse, segundo escreveu o jornalista Matteo Moretto, do Marca, na quinta-feira no X. No final desta temporada, o Ajax entrará em negociações com o espanhol de 53 anos.

Segundo Moretto, o futuro de García no Ajax depende em grande parte do desempenho nas últimas três partidas do campeonato e da qualificação do Ajax para as eliminatórias da Liga dos Campeões.

Em maio, o diretor técnico Jordi Cruijff se reunirá com García. Contratualmente, ele está vinculado ao Jong Ajax como treinador principal até meados de 2027.

Após sua transferência para o time principal, nada foi comunicado sobre a próxima temporada, portanto, resta aguardar novas informações.

Moretto acredita que García tem muitas opções. “Há times holandeses, franceses e espanhóis interessados em García, que já solicitaram informações ao Ajax.”

Infelizmente, o jornalista espanhol especializado em transferências, que colabora bastante com Fabrizio Romano, não menciona nomes específicos.

No sábado, García terá uma tarefa extremamente difícil como técnico interino do Ajax. O PSV, atual campeão nacional, visitará o Johan Cruijff ArenA.