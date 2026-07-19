Os veteranos da Argentina entram para a história da Copa do Mundo ao chegarem à final

A seleção argentina entrou em campo com sua escalação contra a Espanha, na final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo à noite, no estádio “MetLife”, em Nova York, nos Estados Unidos, fazendo história na Copa do Mundo.

A seleção da Espanha busca conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após 2010.

Por outro lado, a seleção argentina aspira conquistar o título pela segunda vez consecutiva e pela quarta vez em sua história.

A rede de estatísticas “Squawka” informou que a seleção argentina entra na final com uma média de idade de 30 anos e 101 dias, sendo a segunda maior média em uma final da Copa do Mundo, atrás apenas da partida entre Brasil e Tchecoslováquia em 1962 (30 anos e 216 dias).

A seleção argentina começou a final com a seguinte escalação: Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Taliafico, González, Enzo, De Paul, McAllister, Álvarez e Messi.

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, foi obrigado a substituir Lisandro Martínez aos 44 minutos devido a uma lesão, e em seu lugar entrou Nicolás Otamendi, de 38 anos.

Scaloni também fez uma nova substituição no início do segundo tempo, colocando Leandro Paredes (32 anos) no lugar de Nicolás González (28 anos).



















