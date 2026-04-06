Os torcedores estão furiosos... Revolta popular contra a diretoria do Liverpool

Vários torcedores do Liverpool anunciaram que organizarão protestos dentro do estádio de Anfield durante a partida contra o Fulham, no próximo sábado à noite, válida pela 32ª rodada da Premier League.

O jornal “Mirror” informou que a associação “Spirit of Shankly”, ligada ao Liverpool, convocou os torcedores a tomarem medidas durante a partida do Liverpool contra o Fulham, após o clube ter aumentado os preços dos ingressos para as próximas três temporadas.

O Liverpool confirmou o aumento dos preços há duas semanas, o que provocou uma onda de indignação entre os torcedores, especialmente considerando que o clube registrou receitas recordes no início deste ano.

O clube pretende aumentar os preços em linha com a taxa de inflação anual do Índice de Preços ao Consumidor, com um limite máximo de 5%.

Isso inclui um aumento nos preços dos ingressos gerais para adultos que varia entre 1,25 e 1,75 libras por pessoa por jogo, além de um aumento nos preços dos ingressos de temporada para adultos que varia entre 21,50 e 27 libras na próxima temporada, chegando assim a um aumento máximo de 1,42 libra esterlina por partida.

O clube fez uma série de concessões, incluindo o congelamento dos preços dos ingressos para idosos, público em geral e crianças.

Vale ressaltar também que todas as faixas de preço dos ingressos continuam mais baratas do que as do seu rival local, o Everton, enquanto os aumentos nos preços dos ingressos do Liverpool são bem menores do que os observados por seus principais rivais na Premier League durante a última década, de acordo com um relatório do site oficial do Liverpool.

No entanto, a Associação de Torcedores do Liverpool (SoS) busca mais mudanças, conforme comunicado divulgado nesta segunda-feira, segundo o “Mirror”.

O comunicado dizia: “Os torcedores estão furiosos, e têm todo o direito de estar. O Liverpool optou por ignorar a oposição clara e esmagadora de seus torcedores e seguir em frente com os planos de aumentar os preços dos ingressos para as próximas três temporadas”.

Ele acrescentou: “A reunião aberta online, a pesquisa e as inúmeras conversas apontam todas para uma coisa: a torcida não aceita essa decisão. E se os donos do clube não nos ouvirem, vamos obrigá-los a isso. Não se trata mais de consulta, essa oportunidade já passou. Agora, trata-se de ação.”

E continuou: “A organização ‘SoS’ confirmou que o clube foi informado sobre a organização de manifestações; ainda não foram divulgados detalhes adicionais, mas está prevista a realização de algum tipo de protesto durante a partida em casa contra o Fulham no final desta semana.

A organização também lançou sua campanha “Não gaste nem uma libra no estádio” e instou os torcedores, na medida do possível, a evitar gastar dinheiro dentro do Anfield.

A organização “SoS” escreveu: “Gastem seu dinheiro em empresas locais e independentes nos arredores do estádio de Anfield. É uma ação simples, mas se um número suficiente de pessoas a realizar, ela transmite uma mensagem clara. Os torcedores também sugeriram adiar a renovação dos ingressos da temporada até perto da data limite. Nós apoiamos isso”.

O clube defendeu o aumento dos preços dos ingressos, referindo-se ao seu compromisso de longa data de congelar os custos dos ingressos sob a propriedade do grupo Finway Sports, destacando o aumento das despesas operacionais e de instalações nos dias de jogo, além dos impostos sobre as empresas.