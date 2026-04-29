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Noa LangIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Os torcedores do Napoli assumem uma posição bem clara sobre o próximo retorno de Noa Lang

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N. Lang

Noa Lang retornará ao Napoli no próximo verão, após um período de empréstimo de seis meses. O site Fanatik informou recentemente que o Galatasaray não exercerá a opção de compra de 25 milhões de euros, o que deixou os torcedores italianos bastante satisfeitos. 

É o que afirma a La Gazzetta dello Sport. O jornal esportivo rosa destaca, sobretudo, que Lang mantinha um relacionamento ruim com o técnico Antonio Conte, mas que sempre foi querido pelos torcedores do Napoli, e continua sendo. 

“Para ser sincero, Lang nunca se expressou negativamente sobre sua passagem pelo Napoli e também não queria sair em janeiro”, pode-se ler. “Ele construiu um forte vínculo com os torcedores e com a cidade, mas sua relação com Conte nunca realmente se desenvolveu.” 

“Os torcedores do Napoli ficarão felizes em vê-lo de volta. A realidade é que Lang possui classe, velocidade e qualidades ofensivas, mas terá que competir com Alisson Santos. Mas o coração de Noa está em Nápoles”, é o que se acredita. 

No período imediatamente anterior à sua saída para o Galatasaray, Lang era até mesmo um dos “jogadores-chave”, segundo a La Gazzetta. “Quando Conte mudou para uma formação 3-4-2-1, Lang começou a dominar. Gols e assistências, e atuações cada vez mais convincentes.”

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“Em janeiro, porém, ele queria mais segurança e também jogar bem para garantir sua vaga na Copa do Mundo com a Holanda. E no Galatasaray ele foi recebido como um rei”, conclui o jornal, que nem mesmo classifica o período de empréstimo de Lang como “fracasso”. 

Com apenas dois gols em dezesseis partidas, a realidade é que também não foi um sucesso estrondoso para Lang na Turquia. De qualquer forma, não foi o suficiente para convencer o Galatasaray, pois o clube decidiu não exercer a opção de compra de 25 milhões de euros.

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