Os torcedores do Liverpool se voltam em massa contra Arne Slot aos 67 minutos

Os torcedores do Liverpool não estão satisfeitos com o desenrolar da partida entre Liverpool e Chelsea na tarde de sábado. Além do desempenho decepcionante do time da casa, uma decisão de Arne Slot também causou grande indignação.

Os Reds começaram bem a partida com um belo gol de Ryan Gravenberch, mas depois tudo desmoronou. Os torcedores em Anfield já começaram a reclamar no meio do primeiro tempo e estão totalmente insatisfeitos com o desempenho da equipe de Slot.

Depois do empate em 1 a 1 de Enzo Fernández, a insatisfação não diminuiu, mas aos 67 minutos os torcedores iniciaram uma vaia generalizada. Slot decidiu substituir Rio Ngumoha por Alexander Isak, e os torcedores claramente não concordaram com isso.

O jovem Ngumoha, de 17 anos, foi um dos poucos destaques em Anfield na tarde de sábado. Ele também deu a assistência para o gol de Gravenberch. A substituição rendeu a Slot uma dolorosa vaia, após a qual os torcedores gritaram em massa “Rio”.