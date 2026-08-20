Marcos Leonardo atraiu, já na noite de quinta-feira e em menos de dez minutos, a ira de grande parte da torcida do Ajax. Diante do FC Sion, o atacante teve duas excelentes oportunidades para colocar os Amsterdammers em vantagem, mas não acertou a bola em nenhuma das duas.

A primeira grande chance já veio aos seis minutos. Após trapalhadas na defesa do FC Sion, Julian Brandt deixou a bola de bandeja para Leonardo, mas o atacante furou completamente e desperdiçou uma chance claríssima de fazer o 0 a 1.

Três minutos depois, Leonardo voltou a falhar. O Ajax armou novamente uma boa jogada, mas, antes que o centroavante conseguisse pegar em cheio na bola, ele escorregou, e assim sua segunda tentativa também quase não levou perigo. Em jogos anteriores pelo Ajax, Leonardo já havia passado exatamente pela mesma situação várias vezes.

Isso provocou imediatamente uma enxurrada de reações críticas, por exemplo no Ajax Showtime. “Até agora eu estava no time do ‘deem tempo a ele’ no caso do Leonardo, mas isso fica mais difícil a cada jogada”, escreveu um torcedor, enquanto outro concluiu: “Está se revelando uma contratação desastrosa.”

Outros torcedores também começaram a duvidar abertamente das qualidades de Leonardo. “Acho que recebemos o Leonardo errado”, ironizou um deles, enquanto outro reagiu: “Que tipo de atacante nós contratamos? Isso não pode ser verdade.” Um terceiro foi mais direto: “Leonardo é oficialmente uma contratação desastrosa.”

As críticas também são alimentadas pelo valor alto que o Ajax pagou por Leonardo neste verão. Os Amsterdammers contrataram o brasileiro de 23 anos em julho junto ao saudita Al-Hilal por uma taxa de transferência de pouco menos de 20 milhões de euros e assinaram com ele por cinco anos. “Ainda tem a nota fiscal do Leo?”, ironizou um torcedor, enquanto outro se perguntou: “Ele tem mesmo trava na chuteira?”

Alguns torcedores já fazem comparações com contratações frustradas anteriores do Ajax. “Leonardo é o nosso Iván Gabrich de 2026”, escreveu um torcedor, e outro concordou na hora: “Foi exatamente em quem eu pensei: Gabrich.” O ex-centroavante argentino, que chegou a Amsterdã em 1996 e não marcou em dez jogos de liga, é conhecido como uma das maiores contratações desastrosas da história do Ajax.

Também se ouviu, com ironia: “Ok, agora realmente começo a me perguntar se o Jordi por acaso não tirou esse Leonardo de uma quadra de korfebol.”