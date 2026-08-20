Marcos Leonardo já atraiu a ira de grande parte da torcida do Ajax na noite desta quinta-feira em apenas dez minutos. Diante do FC Sion, o atacante teve duas excelentes oportunidades para colocar o time de Amsterdã em vantagem, mas não acertou a bola em nenhum dos dois lances.

A primeira enorme chance surgiu logo aos seis minutos. Depois de uma trapalhada na defesa do FC Sion, Julian Brandt deixou a bola de bandeja para Leonardo, mas o atacante passou completamente por cima da bola e, assim, desperdiçou uma chance claríssima de fazer 0 a 1.

Três minutos depois, Leonardo voltou a falhar. O Ajax armou novamente uma boa jogada, mas, antes que o centroavante pudesse acertar a bola em cheio, ele escorregou, o que fez com que sua segunda tentativa também quase não levasse perigo. Em partidas anteriores pelo Ajax, exatamente a mesma coisa já havia acontecido com Leonardo várias vezes.

Isso provoca imediatamente uma enxurrada de reações críticas, por exemplo no Ajax Showtime. “Até agora, no caso do Leonardo, eu fazia parte do time do ‘deem tempo a ele’, mas isso fica mais difícil a cada jogada”, escreveu um torcedor, enquanto outro concluiu: “Está se revelando uma contratação desastrosa.”

Outros torcedores também começam a duvidar abertamente das qualidades de Leonardo. “Acho que pegamos o Leonardo errado”, ironizou um deles, enquanto outro reagiu: “Que atacante nós contratamos? Isso não pode acontecer, né?” Outro foi direto: “Leonardo é oficialmente uma contratação desastrosa.”

As críticas também são alimentadas pelo valor elevado que o Ajax pagou por Leonardo neste verão europeu. O clube de Amsterdã tirou o brasileiro de 23 anos do saudita Al-Hilal em julho por uma taxa de transferência de pouco menos de 20 milhões de euros e assinou com ele por cinco anos. “Ainda dá para pedir reembolso do Leo?”, ironizou um torcedor, enquanto outro se perguntou: “Será que ele tem travas na chuteira?”

Alguns torcedores já fazem comparações com contratações decepcionantes anteriores do Ajax. “Leonardo é o nosso Iván Gabrich de 2026”, escreveu um torcedor, e outro concordou na hora: “Foi exatamente em quem eu pensei: Gabrich.” O ex-centroavante argentino, que chegou a Amsterdã em 1996 e não marcou em dez jogos de liga, é conhecido como uma das maiores contratações desastrosas da história do Ajax.

Também houve ironia: “Ok, agora estou realmente começando a me perguntar se o Jordi não tirou esse Leonardo de uma quadra de corfebol.”